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Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июля: легкий флирт и деньги на ветер

29 июля 2020, 12:52

Одному из знаков Зодиака стоит быть более внимательным к своим тратам.

гороскоп, планеты, астрология
Скорпионов ждет день перемен, трансформаций, неожиданных известий, говорит гороскоп

Гороскоп на четверг, 30 июля, посоветовал Ракам побыть дома и разобраться со своими эмоциями, а Львов предупредил о возможном обострении различных хронических заболеваний.

Кроме того, Рыбам звезды порекомендовали взять продолжительный отпуск, пишет SuperCook.ru.

Чего завтра ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 июля 2020 года – Скорпион

Вы сможете принять важное решение, но результатов ждите несколько позже. Вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Гороскоп на 30 июля 2020 – Рак

Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах, в результате чего вы можете стать оптимистичнее.

Гороскоп на завтра - Рыбы

У вас непростой день. Даже нетяжелая работа может показаться утомительной. Вам необходим продолжительный отдых.

Чего ждать 30 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 июля 2020 года – Овен

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами. Возможно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Нежелательными являются действия, связанные с риском.

Гороскоп на 30 июля 2020 – Стрелец

Ваша коммуникабельность и искренний интерес к людям помогут отыскать источники дополнительного заработка или окажут влияние на будущую финансовую прибыль.

Гороскоп на завтра – Лев

Встречи или приглашение в гости лучше перенести на другой день. Избегайте любой тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний.

Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 июля 2020 года – Близнецы

Вас ждет новое знакомство или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.

Гороскоп на 30 июля 2020 – Весы

Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможны самые тягостные последствия.

Гороскоп на завтра – Водолей

Не принимайте скоропалительных решений. Чтобы избежать ошибки, вам необходим мудрый совет старших членов семьи.

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Чего ждать 30 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 июля 2020 года – Телец

Будьте внимательны, делая покупки. Вас могут обмануть или вы выкинете деньги на ветер.

Гороскоп на 30 июля 2020 – Дева

Стоит прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Женщин ждет новое увлечение или легкий флирт. Ваша чрезмерная сдержанность может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника.

Напомним, ранее астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об окончании опасного периода. По ее словам, наступает время, когда каждый может реализовать планы и достичь результата.

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