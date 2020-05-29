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Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня

29 мая 2020, 11:27

Водолеям грозит разочарование, а Львы и Овны могут столкнуться с проблемами в финансовой сфере.

Массу удовольствий могут получить Скорпионы – Гороскоп на завтра 30 мая 2020 года
Скорпионы могут получить массу удовольствий / Reuters

Гороскоп на последнюю субботу мая – 30 число, спрогнозировал Близнецам и Стрельцам хорошие предложения, а Скорпионам – массу удовольствий.

Козерогам грозит западня, а Львам и Овнам – затруднения в материальной сфере, говорится в прогнозе для всех знаков Зодиака, опубликованном на SuperCook.ru.

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Гороскоп на 30 мая 2020 года – Весы

Жизненных сил станет меньше, поэтому лучше отказаться от дел, которые могут отнять много энергии. Не позвольте негативным эмоциям вырваться наружу, будьте терпеливы и добросовестны.

Гороскоп на 30 мая 2020 – Водолей

Планы и надежды могут разрушиться. Мужчинам-Водолеям грозит разочарование – может подвести человек, который казался надежным.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможна удача в делах. Если попросить – можно получить необходимые финансы. Можно копить деньги и достигать поставленных целей.

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Гороскоп на 30 мая 2020 года – Телец

Ожидания и надежды могут оказаться напрасными. Есть угроза ошибок в работе. Не стоит прислушиваться к советам, они могут быть ошибочными.

Гороскоп на 30 мая 2020 – Дева

Из-за чужих проколов и серьезных помех работа может оказаться трудной. Возможны неприятные новости и незапланированные расходы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Из-за честолюбия можно попасть в западню. В делах потребуется максимальная отдача. Ведите себя очень сдержанно.

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Гороскоп на 30 мая 2020 года – Скорпион

Есть шанс получить массу удовольствий, но не забывайте, что во всем нужно знать меру. Возможна поддержка со стороны высших сил и влиятельных людей.

Гороскоп на 30 мая 2020 – Рыбы

Можно понять, чего вам не хватает для того, чтобы ощутить себя счастливыми. Вы сможете направить энергию в правильное русло.

Гороскоп на завтра – Рак

Пока не стоит слишком сильно выделяться. Есть угроза нервных срывов. Можно допустить ошибки в поведении.

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Гороскоп на 30 мая 2020 года – Стрелец

Спрогнозированы хорошие предложения. Вероятно, придется принимать важные решения. От близкого человека можно получить хороший совет.

Гороскоп на 30 мая 2020 – Лев

В финансовых делах возможны затруднения или просто придется потратиться на то, что вы не планировали. Возможно, к цели станет двигаться труднее из-за чужих ошибок, происков недоброжелателей или помех со стороны чиновников.

Гороскоп на завтра – Овен

Есть угроза неприятностей в финансовой сфере. Двигаться к цели может стать труднее. Для выхода со сложной ситуации может понадобиться изменение тактики.

Гороскоп 2020 Зодиак
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