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Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь

4 мая 2020, 11:41

Ракам звезды обещают необычную встречу, а Девы оправятся в неожиданное путешествие.

гороскоп
Гороскоп на 5 мая обещает Стрельцам легкий и приятный день 

Во вторник, 5 мая, Луна будет растущей. В целом, 14-й лунный день обещает быть хорошим для многих знаков Зодиака. При этом гороскоп 2020 советует Близнецам поберечь здоровье, а Овнам - не откладывать дела в долгий ящик. 

Что завтра "светит" воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Водолей

В целом, день будет благоприятным. На работе стоит проявлять больше инициативы. Все получится, хоть и не без труда. Дома представители знака могут расчитывать на поддержку любимого человека.

Гороскоп на 5 мая 2020 года – Весы

Семь раз отмерь, один – отрежь. Именно эта пословица должна стать девизом дня. Звезды советуют обращать внимание на совпадения и знаки – возможно это поможет вам решить серьезные проблемы.

Гороскоп на 5 мая 2020 – Близнецы

У Близнецов будет нелегкий день. Не исключен упадок сил. Но проблема не в том, что у вас много дел. Просто вы неправильно их распланировали. Пересмотрите свой распорядок дня. 

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Львам звезды готовят шикарный подарок – новые любовные отношения, повышение на работе или новую вещь. Во второй половине дня произойдет событие, которое резко изменит ваши планы на вечер.

Гороскоп на 5 мая 2020 года – Стрелец

Легкий, приятный день, полный положительных эмоций и событий. Любое начинание ждет успех. Однако, вступать в конфликты с начальством не стоит.

Гороскоп на 5 мая 2020 – Овен

Не пускайте на самотек текущие проблемы. Если вы не решите вопрос сразу, со временем он превратится в снежный ком, бороться с которым будет намного сложнее. В общем, звезды советуют не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня.

Читайте такжеГороскоп на май 2020: кому грозит "переворот" в личной жизни

Что готовит 5 мая земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Телец

Первая часть дня принесет много хлопот, не стоит принимать серьезных решений. Старайтесь не раздражаться по мелочам, после обеда ситуация изменится к лучшему.

Гороскоп на 5 мая 2020 года – Дева

Представителей знака может ждать неожиданная поездка. Она будет интересной, но утомительной. Новые знакомства в дороге заводить не стоит, лучше возьмите с собой за компанию любимого человека.

Гороскоп на 5 мая 2020 – Козерог

Принятие важных решений отложите на потом. Лучше пока что составить планы на будущее, но не воплощать их в жизнь.

Что напрогнозировал гороскоп водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Ракам звезды обещают необычную встречу или новое знакомство. Чтобы быстрее справиться с текущими делами, воспользуйтесь помощью. Вечером ждите хороших новостей.

Гороскоп на 5 мая 2020 года – Рыбы

День может принести новое романтическое увлечение. Причем события будут развиваться очень быстро – отношения в скором времени могут стать очень серьезными.

Гороскоп на 5  мая 2020 – Скорпион

Звезды советуют быть осторожным и в словах, и в действиях. Общения с негативно настроенными людьми лучше избегать. Вечером к Скорпионам неожиданно могут прийти гости.

Напомним, ранее экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

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