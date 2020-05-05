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Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут насмешки судьбы, а кого - любовный обман

5 мая 2020, 12:11

Раки могут найти для себя неожиданный источник доходов, а у Козерогов все валится из рук.

гороскоп, планеты, астрология
Гороскоп на 6 мая обещает удачу Львам

В среду, 6 мая, день обещает быть очень противоречивым. Каким-то знакам Зодиака очень повезет, а кому-то грозят травмы и обман. В целом, гороскоп 2020 советует посвятить день творчеству и получению новых знаний.

Что завтра "светит" воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Водолей

Представителей этого знака ждет очень хороший день. Вы успеете сделать все, что запланировали – и продуктивно поработать, и повеселиться с друзьями. Кроме того, вас ждет задушевная беседа с близким человеком.

Гороскоп на 6 мая 2020 года – Весы

Конфликтный день. Возможны ссоры, споры и недопонимания. Звезды советуют сохранять спокойствие. Чтобы достичь душевного равновесия, займитесь творчеством.

Гороскоп на 6 мая 2020 – Близнецы

Отложите дела на потом, все равно сосредоточиться на них не получится. Вас ждет новое романтическое знакомство и буря положительных эмоций.

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Лев

Львам сопутствует удача. Есть шанс удачно завершить давние дела. Хороший день для публичных выступлений – вас будут слушать, затаив дыхание.

Гороскоп на 6 мая 2020 года – Стрелец

Представителей знака ждут проблемы в личной жизни – обиды, конфликты, ревность не добавят позитива. Возможно раскроется измена партнера.

Гороскоп на 6 мая 2020 – Овен

Звезды советуют проявить осторожность во второй половине дня, не исключены травмы. Лучше заняться домашними хлопотами и не подвергать себя лишней опасности.

Что готовит 6 мая земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Телец

Помните, молчание – золото. Следите за тем, что и кому вы говорите, есть риск сболтнуть лишнее. Со всеми проблемами придется справляться самому и рассчитывать только на свои силы.

Гороскоп на 6 мая 2020 года – Дева

Поспешные решения могут привести к негативным последствиям. И решать эти проблемы придется еще очень долго.  С любимым человеком могут возникнуть разногласия, поэтому не горячитесь, сохраняйте спокойствие.

Гороскоп на 6 мая 2020 – Козерог

Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы, вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Особенно не повезет мужчинам-Козерогам. За что бы вы сегодня не взялись, все валится из рук.

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Что напрогнозировал гороскоп водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Раки могут найти для себя неожиданный источник доходов. К слову, деньги может принести даже ваше любимое хобби. Но звезды советуют трезво оценивать свои силы.

Гороскоп на 6 мая 2020 года – Рыбы

Будьте очень осторожны с малознакомыми людьми. Вы можете стать жертвой мошенников. При этом вас порадует любимый человек – ждите романтический сюрприз.

Гороскоп на 6 мая 2020 – Скорпион

Скорпионам очень нужно отдохнуть и сменить обстановку. Ваши силы уже на исходе. Если вы не отправитесь в отпуск в ближайшее время – ждите проблем со здоровьем.

Напомним, ранее экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

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