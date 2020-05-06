УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой

6 мая 2020, 13:33

Ракам стоит опасаться сплетен, а Овнам приснится вещий сон.

полнолуние
7 мая 2020 наступит полнолуние / УНИАН

В четверг, 7 мая, наступит полнолуние. Это 15 лунный день, он очень хорош для того, чтобы начать какое-то новое дело. Но при этом важно помнить, что это и день искушений, поэтому очень важно выбрать правильный путь. Гороскоп 2020 также предупреждает, что завтра  необходимо сохранять спокойствие - из-за полнолуния многие могут начать проявлять агрессию или, наоборот, впасть в апатию и депрессию. 

Что завтра "светит" воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Водолей

Логика и здравый смысл помогут преодолеть любые препятствия. Если есть возможность, отправляйтесь за покупками - есть шанс купить нужную вещь по очень выгодной цене. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Весы

Избегайте конфликтов и всегда ищите компромисс. Во второй половине дня возможно Весы получат плохое известие. 

Гороскоп на 7  мая 2020 – Близнецы

Появится возможность помириться с теми, с кем вы в ссоре. День благоприятен для поиска новой работы и смены сферы деятельности. 

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Звезды советуют максимально ограничить общение с другими людьми. Лучше уделить внимание индивидуальной деятельности. Не тратье деньги на спонтанные покупки. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Стрелец

Друзья или близкие могут сообщить неприятное известие, которое может очень сильно обострить отношения. Постарайтесь любым способом достичь мирного решения проблемы. 

Гороскоп на 7 мая 2020 – Овен

Овнам приснится вещий сон. Но его исполнения стоит ждать не ранее, чем через неделю. Смело решайте финансовые вопросы - интуиция вас не подведет. 

Читайте такжеКому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты

Что готовит 7 мая земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра  – Телец

Тельцов ждут неожиданные денежные поступления и ценные подарки. На работе есть шанс получить перспективный проект. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Дева

День благоприятен для спорта и любого физического труда. Дети могут потребовать от вас постоянного внимания и заботы. Не отказывайте им.  

Гороскоп на 7 мая 2020 – Козерог

Не давайте обещаний, вам будет сложно их выполнить. Не доверяйте незнакомым людям - вы можете стать жертвой обмана. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус

Что напрогнозировал гороскоп водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Остерегайтесь злых языков. Не давайте поводов для сплетен, иначе может пострадать ваша репутация. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Рыбы

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. На работе на вас могут взвалить дополнительные обязанности. Некоторые Рыбы могут стать жертвами подлого обмана. 

Гороскоп на 7 мая 2020 – Скорпион

Сложный и неоднозначный день. Не спешите давать оценку событиям и людям - все может оказаться не таким, как кажется на первый взгляд. 

Напомним, ранее астролог назвал "черные дни" мая

гороскоп Гороскоп 2020 гороскоп на май Зодиак знак зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:54
Ослабление карантина: как в Киеве заработает общественный транспорт
13:47
От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о синоптических контрастах Видео
13:43
Саакашвили рассказал, на какую должность его назначит Зеленский
13:33
Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой
13:31
"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ Видео
13:21
"Положение очень печальное": в киевской больнице врачи массово увольняются из-за коронавируса
12:43
"Думал, мы единый народ": Усик и Ломаченко снялись в православном фильме о дружбе с россиянами Видео
12:40
Принц Гарри избавился от оружия на 62 тысячи долларов
12:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
12:16
Майские станут днями траура: России предрекли вспышку COVID-19
12:08
В Кривом Роге полиция задержала пенсионера, расклеивающего открытки к 9 мая
11:28
Бунт бизнесменов против карантина: перекрыто движение в центре Киева
11:25
Ослабление карантина в Украине: кто сможет выйти на работу Видео
10:48
Пессимистический прогноз: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в мае
10:26
Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое открытие
10:22
Открытие авиаперелетов: в МИД озвучили прогноз по дате Видео
10:04
Балтийская труба от Польши: будет ли она полезна Украине мнение
09:42
В РФ рассказали, что творится с больным коронавирусом премьером Мишустиным
09:24
Асфальт устал: в центре Киева на дороге из-за ливня зазияла громадная дыра - фото
09:22
Атака коронавируса в Украине: почти полтысячи новых зараженных и больше десятка смертей
08:57
"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым
08:42
Как Лукашенко с легкостью уделал Путина мнение
08:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
08:00
"Знаковый ход": названа должность Саакашвили
06:54
Почему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провал мнение
06:31
Откуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда
06:05
Дикий маникюр: некрасивый маникюр, который повторять нельзя - фото Фото
05:50
Названо самое опасное тесто во время пандемии коронавируса
05:36
Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина
05:08
"Остановите анархию и беспредел": Кравчук срочно обратился к Зеленскому
04:41
Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото Фото
04:12
День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца
03:25
Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс
03:04
Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры Видео
03:00
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
02:39
Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь
02:20
Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее Видео
02:05
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
01:29
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:53
Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс
00:31
В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии
00:19
День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая Видео
05 мая, вторник
23:49
"Не подписывать хе*ню от Пети": всплыла личная переписка Арахамии с депутатами
23:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
23:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
23:11
В ОАЭ в городе Шарджа полностью охвачен огнем 48-этажный небоскреб Видео
22:38
В Глухове главврач больницы объявил голодовку Видео
22:18
В Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в Украине
22:10
Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото Фото
21:48
Украинский врач рассказал о зарплатах медиков в Италии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять