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Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: признание в любви и влиятельный покровитель

8 мая 2020, 12:57

Рыбам нужно подготовиться к серьезному повороту судьбы.

сердце,любовь
Овнам стоит наконец-то признаться в любви/ УНИАН

В субботу, 9 мая, – 17-18 лунный день и День Победы 9 Мая. И официальный выходной в нашей стране. Это день хорош для общения, небольших прогулок и поездок. Также звезды советуют уделить внимание интеллектуальному развитию, а также заняться творчеством.

Что земным знакам Зодиака насулил гороскоп на 9 мая

Гороскоп на 9 мая 2020 года – Козерог

День благоприятен для занятий спортом и любой другой физической активности. В общении с людьми проявите все свои навыки дипломатии, чтобы избежать конфликтов.

Гороскоп на завтра – Дева

Ваши близкие очень нуждаются в поддержке и понимании, не лишайте их этого. Не пытайтесь на них давить, постарайтесь побеседовать по душам.

Гороскоп на 9 мая 2020 – Телец

Не стоит соглашаться на предложения, в которых вы не уверены. Уделите внимание вашим личным отношениям,  вам нужно серьезно обсудить планы на будущее с партнером.

Чего огненным знакам Зодиака ждать от 9 мая

Гороскоп на 9 мая 2020 года – Стрелец

Больше рассудительности и меньше спонтанных решений, иначе вы рискуете потерять все, чего уже удалось достичь. Не стоит тратить лишние деньги на развлечения.

Гороскоп на завтра – Овен 

В этот день стоит рассказать о своих чувствах тому, кого вы любите. Не бойтесь получить отказ. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Гороскоп на 9 мая 2020 – Лев

Высока вероятность финансовых потерь. Рассчитывайте только на свои силы. Даже если вам обещают помощь и поддержку, скорее всего это лишь пустые слова.

Читайте такжеКому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты

Что водным знакам Зодиака обещает гороскоп на 9 мая

Гороскоп на 9 мая 2020 года – Скорпион

Бесконечные проблемы вас просто одолели, но не теряйте бодрость духа и оптимизм. На следующей неделе у вас появится влиятельный покровитель.

Гороскоп завтра – Рыбы

День активизации темных сил. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы.

Гороскоп на 9 мая 2020 – Рак

Займитесь планированием своего бюджета, чтобы избежать неоправданных расходов. Дома вас ждет много хлопот, а вечером вы можете стать душой компании.

Чего воздушным знакам Зодиака ждать 9 мая

Гороскоп на 9 мая 2020 года – Близнецы

Вам придется взять на себя роль лидера. В вас нуждаются буквально все ваши родные и близкие.  Не стесняйтесь раздавать советы относительно тех тем и вопросов, в которых вы хорошо разбираетесь.

Гороскоп на завтра – Весы

Вам придется отстаивать свои интересы, боритесь до последнего. На помощь придет друг, который поможет выпутаться из неприятностей.

Гороскоп на 9 мая 2020 – Водолей

Очень мощный по энергетике день. Вы можете получить существенную прибыль. Стоит быть более сдержанными и не идти на конфликт с родственниками старшего возраста. 

Как сообщал Главред, ранее астролог назвал "черные дни" мая

В свою очередь, экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

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