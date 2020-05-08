Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: признание в любви и влиятельный покровитель

Рыбам нужно подготовиться к серьезному повороту судьбы.
В субботу, 9 мая, – 17-18 лунный день и День Победы 9 Мая. И официальный выходной в нашей стране. Это день хорош для общения, небольших прогулок и поездок. Также звезды советуют уделить внимание интеллектуальному развитию, а также заняться творчеством.
Что земным знакам Зодиака насулил гороскоп на 9 мая
Гороскоп на 9 мая 2020 года – Козерог
День благоприятен для занятий спортом и любой другой физической активности. В общении с людьми проявите все свои навыки дипломатии, чтобы избежать конфликтов.
Гороскоп на завтра – Дева
Ваши близкие очень нуждаются в поддержке и понимании, не лишайте их этого. Не пытайтесь на них давить, постарайтесь побеседовать по душам.
Гороскоп на 9 мая 2020 – Телец
Не стоит соглашаться на предложения, в которых вы не уверены. Уделите внимание вашим личным отношениям, вам нужно серьезно обсудить планы на будущее с партнером.
Чего огненным знакам Зодиака ждать от 9 мая
Гороскоп на 9 мая 2020 года – Стрелец
Больше рассудительности и меньше спонтанных решений, иначе вы рискуете потерять все, чего уже удалось достичь. Не стоит тратить лишние деньги на развлечения.
Гороскоп на завтра – Овен
В этот день стоит рассказать о своих чувствах тому, кого вы любите. Не бойтесь получить отказ. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Гороскоп на 9 мая 2020 – Лев
Высока вероятность финансовых потерь. Рассчитывайте только на свои силы. Даже если вам обещают помощь и поддержку, скорее всего это лишь пустые слова.
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Что водным знакам Зодиака обещает гороскоп на 9 мая
Гороскоп на 9 мая 2020 года – Скорпион
Бесконечные проблемы вас просто одолели, но не теряйте бодрость духа и оптимизм. На следующей неделе у вас появится влиятельный покровитель.
Гороскоп завтра – Рыбы
День активизации темных сил. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы.
Гороскоп на 9 мая 2020 – Рак
Займитесь планированием своего бюджета, чтобы избежать неоправданных расходов. Дома вас ждет много хлопот, а вечером вы можете стать душой компании.
Чего воздушным знакам Зодиака ждать 9 мая
Гороскоп на 9 мая 2020 года – Близнецы
Вам придется взять на себя роль лидера. В вас нуждаются буквально все ваши родные и близкие. Не стесняйтесь раздавать советы относительно тех тем и вопросов, в которых вы хорошо разбираетесь.
Гороскоп на завтра – Весы
Вам придется отстаивать свои интересы, боритесь до последнего. На помощь придет друг, который поможет выпутаться из неприятностей.
Гороскоп на 9 мая 2020 – Водолей
Очень мощный по энергетике день. Вы можете получить существенную прибыль. Стоит быть более сдержанными и не идти на конфликт с родственниками старшего возраста.
Как сообщал Главред, ранее астролог назвал "черные дни" мая.
В свою очередь, экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".