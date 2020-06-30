Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен

Рыбам грозят разрушительные эмоции / Reuters

Гороскоп на среду, 1 июля, предупредил Рыб о разрушительных эмоциях, а Весам посоветовал не начинать новое дело.

Водолеи могут стать жертвой сплетен, и им светят серьезные изменения в личной жизни, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, Скорпионам светит перезагрузка, а Козерогам грозят финансовые потери.

Что огненным знакам Зодиака светит в первый день июля

Гороскоп на завтра – Стрелец

Есть угроза травм, лучше не работать с электроприборами и отказаться от физических нагрузок. Боритесь с соблазнами.

Гороскоп на 1 июля 2020 года – Овен

Меньше общайтесь с теми, кто вам неприятен, стоит противостоять соблазнам. Постарайтесь не попасть под чье-то влияние. День не подходит для совершения дорогих покупок и риска.

Гороскоп на 1 июля 2020 – Лев

Не стоит спешить. Состояние здоровья может ухудшиться из-за стремления к глобальным проектам, которые требуют серьезных сил.

Что водным знакам Зодиака светит в первый день июля

Гороскоп на завтра – Рак

Для гармонизации внутреннего мира займитесь творчеством. Можно проявлять меньше активности и навести порядок в своих чувствах и мыслях.

Гороскоп на 1 июля 2020 года – Скорпион

Можно перезагрузиться. Из-за смятения чувств может ухудшится репутация, возможно осложнение отношений с близкими. Чтобы достичь успеха понадобятся хладнокровие, терпение и покой.

Гороскоп на 1 июля 2020 – Рыбы

Слишком большое количество эмоций может разрушать. Можно восстановить связи с друзьями и родными. От вашего поведения будет зависеть дальнейшая жизнь.

Что воздушным знакам Зодиака светит в первый день июля

Гороскоп на завтра – Весы

Лучше отказаться от начала новых дел. Возможно разочарование в партнерах. Настроение может испортить плохая новость.

Гороскоп на 1 июля 2020 года – Близнецы

Не стоит покупать что-то дорогое или рисковать. Лучше меньше общаться и противостоять соблазнам.

Гороскоп на 1 июля 2020 – Водолей

Личная жизнь может серьезно измениться как в позитивную сторону, так и в негативную. Вы можете оказаться зависимы от тех, кто находится выше на карьерной лестнице. Можно стать жертвой сплетен.

Что земным знакам Зодиака светит в первый день июля

Гороскоп на завтра – Телец

Стоит снизить творческую активность, отказаться от покупок и бессмысленного риска. Уменьшите свои потребности. Стоит отдохнуть в компании родных.

Гороскоп на 1 июля 2020 года – Козерог

Откажитесь от дорогих покупок и риска – есть угроза финансовых потерь. Постарайтесь ограничить контакты и боритесь с соблазнами.

Гороскоп на 1 июля 2020 – Дева

Меньше общайтесь и боритесь с соблазнами. Откажитесь от риска и дорогих покупок. Можно провести время с родными или друзьями.