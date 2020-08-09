Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 августа: крах надежд и повышение статуса

Статус Скорпионов может повыситься / Reuters

Гороскоп на понедельник, 10 августа, предупредил два огненных знака Зодиака – Овен и Лев – об угрозе крупных проблем.

Стрельцам грозит крупный скандал с близким человеком, а Водолеям – крах надежд, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

Позитив светит Скорпионам, они могут улучшить свой социальный статус.

Каким будет понедельник для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 10 августа 2020 года – Рыбы

Перестаньте отдавать большую часть внимания тому, что вы чувствуете, настройтесь на активность в делах. Стоит потрудиться физически.

Гороскоп на 10 августа 2020 – Скорпион

Можно успешно закончить дела. Авторитет может возрасти. Есть шанс улучшить социальный статус. Постарайтесь не простудиться.

Гороскоп на завтра – Рак

Стоит просто спокойно отдохнуть. Лучше ничего не обещать. Противопоказано строить долгосрочные планы.

Каким будет понедельник для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 10 августа 2020 года – Телец

Финансовое положение может ухудшиться. Активно займитесь делами, которые нужно немедленно довести до конца.

Гороскоп на 10 августа 2020 – Козерог

Обращайте внимание на приметы и тщательно их анализируйте. Стоит навести порядок в чувствах и эмоциях.

Гороскоп на завтра – Дева

Откажитесь от дел, которые требуют материальных вложений. Возможно, придется потратить много сил и времени из-за нерешенных проблем.

Каким будет понедельник для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 10 августа 2020 года – Весы

Возможны ложные советы, происки недругов или провокации тех, кто не желает вам добра. Не лучший день для новых знакомств. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 10 августа 2020 – Водолей

Из-за склонности к иллюзиям или самопотаканию в отношениях с близким человеком возможен крах надежд. Откажитесь от того, что может навредить вашему организму.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Разберитесь с уже начатыми делами. Возможно, придется решать проблемы, которые возникли в отношениях с людьми, которые вас окружают.

Каким будет понедельник для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 10 августа 2020 года – Овен

Могут возникнуть крупные проблемы с представителями органов власти и с посторонними людьми. Есть угроза травм.

Гороскоп на 10 августа 2020 – Лев

Грозят крупные проблемы с начальством, с представителями органов власти или с посторонними людьми. Можно получить травму. Лучше воздержаться от путешествий и активных действий.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Не стоит отказывать, если вас о чем-то попросят. Во время общения с близким человеком стоит подбирать слова, есть угроза крупного скандала.