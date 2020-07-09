Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача

Стрельцы могут достичь потрясающего успеха или потерпеть сокрушительную неудачу / Reuters

Гороскоп на пятницу, 10 июля, спрогнозировал Стрельцам потрясающий успех или сокрушительную неудачу, а еще двум знакам Зодиака – прибыльные планы.

Реализация новых планов может принести прибыль Львам и Овнам, пишет SuperCook.ru.

По его данным, завтра Рыбам грозят иллюзии, самообман и обман.

Какая пятница светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 июля 2020 года – Лев

Сами принимайте решения. Возможно появление новых планов, которые могут принести неплохую прибыль.

Гороскоп на 10 июля 2020 – Овен

Благодаря воплощению в жизнь новых планов можно получить неплохую прибыль. Не стоит полагаться на мнение других и рассказывать о своих замыслах.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Из-за буйной фантазии и тщеславия возможен потрясающий успех или сокрушительная неудача. Держите инициативу в своих руках.

Какая пятница светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 июля 2020 года – Водолей

Возможно, вы разочаруетесь в работе и остынете. Избавиться от тяжелых мыслей можно во время отдыха на природе.

Гороскоп на 10 июля 2020 – Близнецы

Доверяйте своей интуиции, а не советам других. День не подходит для принятия важных решений, заключения договоров и для делового общения. Возможны ошибки в работе.

Гороскоп на завтра – Весы

Не стоит делать дорогие покупки и рисковать. Можно путешествовать и отдыхать с родными.

Какая пятница светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 июля 2020 года – Рыбы

Возможен самообман, иллюзии и обман. Не стоит делать поступки, которые приведут к необратимым последствиям. Возможно, придется защищаться.

Гороскоп на 10 июля 2020 – Рак

Можно заключать сделки, принимать важные решения и общаться по работе. Внутренняя собранность может помочь усилить авторитет.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Стоит оставить работу на втором плане и заняться благоустройством дома. Можно провести время со второй половинкой.

Какая пятница светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 июля 2020 года – Телец

Можно принимать важные решения и заключать сделки. Из-за того, что эмоции будут преобладать над разумом, может ухудшиться самочувствие, возможны конфликты.

Гороскоп на 10 июля 2020 – Козерог

Не рассчитывайте на то, что вам кто-то поможет, доверяйте интуиции. Скорее всего, действия не помогут достичь желаемого результата.

Гороскоп на завтра – Дева

Не стоит браться за то, что вы не умеете. То, что вы задумаете в этот день, может скоро воплотиться в жизнь.