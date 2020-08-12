Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал

Тельцам грозит крупный скандал / Reuters

На четверг, 13 августа, гороскоп 2020 спрогнозировал Тельцам серьезные испытания – очень велика вероятность крупного скандала.

Рыбам грозят разочарования, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

По его данным, Ракам необходимо заниматься укреплением здоровья.

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Гороскоп на завтра – Весы

Вечером неожиданно может вспыхнуть спор, скорее всего, вы его не выиграете. Будьте великодушны и рассудительны.

Гороскоп на 13 августа 2020 года – Водолей

Не стоит браться за рискованные дела. Можно посвятить время духовной сфере и помочь тем, кто в этом нуждается.

Гороскоп на 13 августа 2020 – Близнецы

Можно долго гулять и тренировать тело. Не рассчитывайте на помощь родных и не полагайтесь на мнение партнеров. Во время общения стоит подбирать слова.

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Гороскоп на завтра – Телец

Очень возможен крупный скандал, подбирайте слова и держите под контролем эмоции. Не отказывайте в выполнении просьб. Не давайте обещания и не стройте планы на далекое будущее.

Гороскоп на 13 августа 2020 года – Козерог

Откажитесь от экспериментов. Из-за нерешенных проблем в личной жизни придется потратить много сил и времени.

Гороскоп на 13 августа 2020 – Дева

Возможны ссоры с близкими, чтобы их избежать, стоит контролировать эмоции. Не стоит верить обещаниям и не нужно их давать.

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Гороскоп на завтра – Рак

Стоит укрепить здоровье и правильно распределить свое время. Чтобы достичь отличных результатов, стоит блеснуть деловой хваткой и не терять решимость.

Гороскоп на 13 августа 2020 года – Скорпион

Финансовые вопросы будет нелегко решать. Стоит перестать фиксироваться на том, что творится у вас внутри, и обратить внимание на реальность.

Гороскоп на 13 августа 2020 – Рыбы

Необратимые изменения в личной жизни возможны, если слепо доверять приятелям. Не стоит безоговорочно доверять приятелям. Лучше ни с кем не делиться своими проблемами и впечатлениями, иначе – возможно разочарование.