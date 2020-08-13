Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско

Скорпионам и Ракам грозят болезни / Reuters

В пятницу, 14 августа, двум знакам Зодиака – Рак, Скорпион, грозят болезни, Стрельцам – финансовая неудача.

В жизни Дев чрезвычайно высока вероятность крупного скандала, говорится в гороскопе, опубликованном на SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Близнецам можно делать крупные покупки, они могут оказаться удачными.

Какая пятница светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 августа 2020 года – Рыбы

Пожилые люди и дети могут подхватить инфекцию. Стоит укреплять здоровье. Есть угроза неожиданного поворота событий не в вашу пользу. Чтобы достичь отличных результатов, нужно блеснуть деловой хваткой и не терять решимость.

Гороскоп на 14 августа 2020 – Скорпион

Есть угроза болезней, несчастных случаев – можно получить травмы, попасть в аварии. Откажитесь от всего, что может навредить организму. Лучше воздержаться от интима.

Гороскоп на завтра – Рак

Можно удачно довести до конца начатое дело. Руководство может поддержать ваши предложения.

Какая пятница светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 августа 2020 года – Дева

Чрезвычайно высока вероятность крупного скандала. Хороший день, чтобы что-то купить, или куда-то вложить крупную сумму.

Гороскоп на 14 августа 2020 – Телец

Начатое дело может удачно завершиться. Возможен фарт в материальных делах. Возможны проблемы из-за того, что вы с кем-то поделитесь своими сомнениями или впечатлениями.

Гороскоп на завтра – Козерог

В делах прислушивайтесь к своей интуиции. Деловые переговоры могут принести доход.

Какая пятница светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 августа 2020 года – Близнецы

Можно обращаться к руководству. Деловые встречи лучше проводить в течение первой половины дня. Крупные покупки могут оказаться удачными. Противопоказаны спонтанные решения.

Гороскоп на 14 августа 2020 – Весы

Можно достичь успеха в разных делах. Можно соглашаться на выгодные деловые предложения. Возможны ссоры с близкими. Обращайте внимание на приметы.

Гороскоп на завтра – Водолей

День не подходит для активной деятельности. Возможны плохие новости или негативное влияние со стороны. Состояние здоровья может ухудшиться. Лучше меньше общаться.

Какая пятница светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 августа 2020 года – Лев

Не тратьте время на посторонние проблемы. Можно копить деньги. Возможно, придется принимать важное решение.

Гороскоп на 14 августа 2020 – Стрелец

Возможны трудности в деловой сфере. Возможно, придется взять на себя дополнительные обязанности и изменить планы.

Гороскоп на завтра – Овен

В первой половине дня можно делать крупные капиталовложения и что-то покупать. Лучше не заключать сделки во второй половине дня, есть угроза материальных потерь.