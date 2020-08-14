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Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены

14 августа 2020, 01:40

Водолеи могут понести убытки, а Ракам лучше не решать любовные вопросы.

Поддержка высших сил светит одному знаку Зодиака – Гороскоп на завтра, гороскоп на 15 августа 2020 года
Одному знаку Зодиака светит поддержка высших сил / Reuters

Гороскоп на субботу, 15 августа, сулит Овнам поддержку высших сил, а Львам – приятные перемены.

Ракам не стоит решать амурные вопросы, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, Львы могут понести материальные потери, а Водолеям грозят убытки.

Что звезды сулят на субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 августа 2020 года – Овен

Есть шанс получить поддержку влиятельных покровителей. В первой половине дня можно устанавливать контакты с новыми людьми.

После получения известия возможны позитивные перемены на работе или в личной жизни. Во второй половине дня возможны проблемы в личной жизни.

Гороскоп на 15 августа 2020 – Лев

В первой половине дня не стоит заключать сделки, можно понести потери. Новость может повлечь за собой позитивные перемены в профессиональной сфере или в личной жизни.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Можно активно действовать и принимать ответственные решения в личной жизни и на работе. Постарайтесь получить максимальную выгоду от новых знакомств и новых деловых предложений.

Что звезды сулят на субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 августа 2020 года – Рак

Не стоит ждать помощи от близких и слишком сильно опираться на партнеров. Возможно, вам придется отправиться туда, куда вы не планировали. Не стоит заниматься решением амурных вопросов.

Гороскоп на 15 августа 2020 – Рыбы

Можно проводить деловые встречи и заключать соглашения. Можно найти вещь, которую вы давно потеряли, или неожиданно встретиться со старым другом.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Отношения со старшими членами семьи могут улучшиться. Благодаря творческому подходу к делам и целеустремленности можно получить ощутимые результаты.

Что звезды сулят на субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 августа 2020 года – Телец

Не стоит активничать в профессиональной сфере и принимать ответственные решения. Есть угроза столкнуться с обманом или грубостью. Не ждите помощи от близких и не слишком сильно опирайтесь на партнеров.

Гороскоп на 15 августа 2020 – Козерог

Стоит общаться с представителями противоположного пола. Есть шанс добиться успеха на любовном фронте или воплотить в жизнь давнюю мечту.

Гороскоп на завтра – Дева

Можно получить шанс улучшить что-то в личной жизни или в профессиональной деятельности. Будьте осторожны и все просчитывайте, так можно избежать серьезных ошибок.

Что звезды сулят на субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 августа 2020 года – Близнецы

Можно активничать в профессиональной сфере и принимать важные решения. Можно воплощать в жизнь планы, связанные с началом своего бизнеса.

Гороскоп на 15 августа 2020 – Водолей

Из-за рискованных дел или коммерческой деятельности возможны убытки. Прогулки на свежем воздухе могут пойти вам на пользу.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, придется решать отложенные проблемы. Финансовое положение может немного улучшиться.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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