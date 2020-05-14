Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: карьерное продвижение и опасный азарт

Львы могут продвинуться по карьерной лестнице / Reuters

В 23 лунный день и в Международный день семей – пятница, 15 мая, не помешает приложить усилия для сохранения хороших взаимоотношения с близкими.

Считается, что в период ретроградной Венеры (с 13 мая по 25 июня) любовная сфера может "буксовать", поэтому стоит запастись терпением и не завязывать сомнительные отношения.

Самый яркий гороскоп на 15 мая 2020 года составлен для Львов и Овнов – Львам сулят карьерное продвижение, а Овнам посоветовали унять азарт, поскольку он может оказаться опасным.

Как провести праздничный день воздушным знакам Зодиака

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Внимательность не помешает во всех сферах жизни. Лучше вести себя как можно тише. Избегайте споров и "тушите" конфликты.

Гороскоп на 15 мая 2020 года – Весы

Можно отстоять свои права, но придется потратить время и немало сил. Предложите родным провести время вместе, есть шанс сблизиться еще больше.

Гороскоп на 15 мая 2020 – Близнецы

Не стройте четкие планы, что-то может их подпортить. Никому не позвольте "заразить" себя негативом.

Как провести праздничный день земным знакам Зодиака

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Скорее всего, прямолинейность только отдалит от цели. Постарайтесь быть мягче и мудрее. Вам готовы помочь близкие.

Гороскоп на 15 мая 2020 года – Козерог

Мир в душе очень легко обрести – постарайтесь услышать себя. Можно что-то сделать своими руками, такой труд отвлекает от мелких проблем.

Гороскоп на 15 мая 2020 – Телец

Воздержитесь от крупных покупок. Откажитесь от критики людей, которые находится рядом, – лучше направить силы на саморазвитие.

Как провести праздничный день водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Возможно, у вас будет даже больше сил, чем вам нужно – постарайтесь не пролежать весь день, уткнувшись в экран гаджета. Если не трудиться, можно потерять позиции, которые вы долго завоевывали.

Гороскоп на 15 мая 2020 года – Рыбы

Чтобы добиться результата, постарайтесь создать спокойную творческую атмосферу. Лучше немного дольше подумать и принять правильное решение, чем в спешке наделать кучу ошибок.

Гороскоп на 15 мая 2020 – Скорпион

В деловой сфере можно решиться на сотрудничество с новыми людьми, подписывать документы, а вот в личной жизни от новшеств лучше отказаться.

Как провести праздничный день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Двигайтесь вперед маленькими уверенными шагами, главное – не делайте грубых ошибок. Откажитесь от методов, которые считаете аморальными.

Гороскоп на 15 мая 2020 года – Овен

Не рискуйте деньгами, даже если есть шанс выиграть огромную сумму. Неприятность может омрачить настроение, не теряйте опору в жизни.

Гороскоп на 15 мая 2020 – Стрелец

На работе не бойтесь делать небольшие уступки, они могут позволить продвинуться вперед. Берегите дом. Любимый человек может чем-то порадовать.