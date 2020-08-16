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Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость

16 августа 2020, 01:41

В понедельник Телец и Рак могут стать счастливчиками.

Плохие новости грозят двум знакам Зодиака – Гороскоп на завтра, гороскоп на 17 августа 2020 года
Двум знакам Зодиака грозят плохие новости / Reuters

Гороскоп на понедельник, 17 августа, предупредил, что два из 12 знаков Зодиака могут получить плохие новости.

Плохие известия грозят Овнам и Близнецам, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Рак и Телец способны добиться успеха и признания.

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Гороскоп на 17 августа 2020 года – Скорпион

В личной жизни возможны негативные перемены. Не стоит быть слишком доверчивыми, из-за этого возможны разочарования.

Гороскоп на 17 августа 2020 – Рыбы

Если вас о чем-то попросят, выполните просьбу. Нельзя суетиться. Не стоит куда-то инвестировать деньги.

Гороскоп на завтра – Рак

Если вы будете реально оценивать события и правильно поступать, то сможете добиться успеха и признания. Возможно, вы сможете решить личные проблемы.

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Гороскоп на 17 августа 2020 года – Лев

Новые идеи и действия, направленные на улучшение финансового положения, могут принести серьезный результат.

Гороскоп на 17 августа 2020 – Овен

Из-за плохой новости атмосфера может серьезно раскалиться. Хороший день, чтобы отдохнуть, в частности, в компании.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Возможно, на любовном фронте удастся решить проблемы, которые не давали вам покоя на протяжении нескольких дней.

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Гороскоп на 17 августа 2020 года – Близнецы

Есть угроза получить плохую новость. Стоит готовиться к самому худшему. Откажитесь от новых дел. Не смотрите в зеркало и избегайте темноты. Есть угроза отравления.

Гороскоп на 17 августа 2020 – Водолей

Стоит обращать внимание на приметы. Несложные операции не принесут большой прибыли.

Гороскоп на завтра – Весы

Можно долго гулять, работать физически или тренировать тело. Если у вас попросят о помощи – не отказывайте.

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Гороскоп на 17 августа 2020 года – Козерог

Остерегайтесь Близнецов или Овнов. Усилия могут не принести желаемых результатов. Лучше меньше общаться и ни с кем не знакомиться.

Гороскоп на 17 августа 2020 – Телец

Вы можете добиться успеха и признания, если будете правильно оценивать ситуацию и действовать. Есть шанс решить проблемы.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможны проблемы в личной жизни. Романтическое увлечение женщин-Дев может скоро угаснуть.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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