Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: как открыть нужные двери

Девам и Скорпионам искренность может помочь открыть нужные двери / УНИАН

Ряду знаков Зодиака гороскоп на 17 мая 2020 года – воскресенье и 25 лунный день – рекомендует восполнить запасы сил и зарядиться позитивом. Главное помнить, что любовные авантюры пока не стоит затевать – ретроградная Венера может все разрушить.

Один повод для веселья уже есть – выходной, но есть и второй – будет отмечаться Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Девам и Скорпионам в этот день звезды посоветовали быть искренними – искренность может помочь открыть нужные двери, а Близнецов предупредили о возможных просчетах.

Как провести праздничный день земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Дева

Будьте откровенны, и отношения с любимым человеком могут перейти на новый уровень. Можно навести порядок в душе.

Гороскоп на 17 мая 2020 года – Козерог

Жизненные взлеты и падения еще впереди, резкие перемены пока не прогнозируются. Возьмитесь за свою душу и тело – над ними можно поработать.

Гороскоп на 17 мая 2020 – Телец

Не время для тусовок, они могут отнять много сил. Чтобы дать отдохнуть мозгу, поднапрягите мышцы.

Как провести праздничный день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит расширять свой круг общения. Закрывайте глаза на мелкие неприятности, все пройдет. Подтяните хвосты, иначе – могут возникнуть проблемы.

Гороскоп на 17 мая 2020 года – Овен

Овнам-бизнесменам придется показать деловую хватку и искать новых союзников. Не все будет гладко, но не копите зло.

Гороскоп на 17 мая 2020 – Стрелец

Не забывайте о том, что организму необходим отдых – побалуйте себя. Если будете придираться ко второй половинке – отношения испортятся.

Как провести праздничный день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Настало время для отдыха – займитесь тем, что вам приносит удовольствие. Постарайтесь не спорить с теми, кто старше вас.

Гороскоп на 17 мая 2020 года – Весы

Возможно, день будет очень неспокойным, насыщенным негативом, чтобы сделать его спокойнее – думайте перед тем, как говорить или действовать.

Гороскоп на 17 мая 2020 – Близнецы

Не спешите подписывать какие-то бумаги, можно просчитаться. В делах доверяйте только себе, из-за советчиков могут возникнуть проблемы.

Как провести праздничный день водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Возможна маленькая революция в личной жизни. Не разбрасывайтесь словами. Можно решить важные вопросы, в частности, финансовые.

Гороскоп на 17 мая 2020 года – Рак

Никому ничего не доказывайте, просто будьте собой. Пора побыть на природе и пообщаться с близкими.

Гороскоп на 17 мая 2020 – Скорпион

Будьте откровенны с партнерами и сможете достичь желаемого. Экстрим может привести к плачевным последствиям.