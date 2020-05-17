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Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: вещие сны, вознаграждение и испытания

17 мая 2020, 15:35

Рыбам грозит клевета, а еще два знака Зодиака могут потерять деньги.

Вознаграждение напророчили Ракам – Гороскоп на 18 мая 2020 года
Ракам напророчили вознаграждение / Reuters

В понедельник, 18 мая (26 лунный день), Луна продолжит "молодеть". Первый рабочий день новой недели может оказаться необычным для Стрельцов, выгодным – для Раков, а тяжелым – для Овнов, Козерогов, Тельцов, Рыб и Близнецов.

Стрельцам гороскоп на 18 мая 2020 года напророчил вещие сны, Ракам – вознаграждение, Козерогам – провокации, Тельцам – испытания, Рыбам – клевету, а Овнам и Близнецам – потерю денег, пишет SuperCook.ru.

Какой день звезды насулили огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 мая 2020 года – Стрелец

Проявляйте дружелюбие и терпение. Возможно, придется поучаствовать в жизни близких. Обращайте внимание на сны и приметы.

Гороскоп на 18 мая 2020 – Лев

Можно найти время для друзей и проявления кулинарных талантов. Постарайтесь решать дела конструктивно, ищите компромиссы.

Гороскоп на завтра – Овен

Из-за фатального стечения обстоятельств можно потерять деньги. Лучше не обращаться к начальству. Может "подкачать" организм.

Какой день звезды насулили земным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 мая 2020 года – Телец

Постарайтесь отказаться от активных действий в карьерной сфере. Стоит трезво оценивать тех, кто рядом, и отказаться от ненужного общения.

Гороскоп на 18 мая 2020 – Дева 

Можно обращаться к чиновникам, оформлять документы. Хороший день для завершения дел. Благоприятное время для того, чтобы готовиться к отдыху.

Гороскоп на завтра – Козерог

Возможны провокации, стоит соблюдать спокойствие. Чтобы достичь хороших результатов, понадобятся дипломатичность и решительность.

Какой день звезды насулили водным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 мая 2020 года – Скорпион

Можно расслабиться и отдохнуть. Берегите себя, в частности, опасайтесь Солнца – можно перегреться. Включите в рацион больше полезных веществ.

Гороскоп на 18 мая 2020 – Рыбы

Возможно, вас попытаются оклеветать. Отдалите от себя ненадежных людей. Не позвольте хроническим заболеваниям проявиться.

Гороскоп на завтра – Рак

Обращайте внимание на свое самочувствие. Старания на работе могут заметить и вознаградить.

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Гороскоп на 18 мая 2020 года – Весы

Проведите время активно, можно подключить друзей. Если быть искренними, честными и не упертыми, отношения с близкими могут улучшиться.

Гороскоп на 18 мая 2020 – Водолей

Возможно выяснение отношений и дома, и на работе. Можно оформлять документы. Из-за нерешенных проблем придется тратить деньги и силы.

Гороскоп на завтра – Близнецы

На работе возможны недоразумения, есть угроза потерять деньги. Отличных результатов можно достичь, если блеснуть деловой хваткой и проявить решительность.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: вещие сны, вознаграждение и испытания». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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