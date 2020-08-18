Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки"

Скорпионам спрогнозирована поддержка влиятельных людей / УНИАН

В среду, 19 августа, рано утром – в 5:42, будет новолуние 2020. В гороскопе на этот день говорится, что три знака Зодиака могут получить новости.

Неожиданные новости светят Козерогам, пишет SuperCook.ru.

Гороскоп на 19 августа 2020 года спрогнозировал Скорпионам поддержку влиятельных людей, а Близнецам насулил улучшение интуиции и возрастание жизненного потенциала.

Чего в среду ожидать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Можно провести время в компании. Из-за плохой новости возможен нервный срыв.

Гороскоп на 19 августа 2020 года – Стрелец

Возможно, придется решать проблему с дальним окружением – с дальними родственниками или с соседями. Постарайтесь вечером побыть наедине с собой.

Гороскоп на 19 августа 2020 – Овен

Лучше отказаться от коллективных мероприятий и физических нагрузок. Возможны проблемы в личной жизни. Думайте о хорошем и постарайтесь отпустить обиды.

Чего в среду ожидать земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Козерог

Хороший день для путешествий, отдыха и новых знакомств. Планы могут измениться из-за неожиданной новости.

Гороскоп на 19 августа 2020 года – Телец

Возможно, придется решать денежные вопросы. Могут возникнуть проблемы с теми, кто рядом – действуйте осторожно и обдуманно, и все благополучно разрешиться.

Гороскоп на 19 августа 2020 – Дева

Из-за плохой новости возможно сильное напряжение. Чтобы благополучно разрешить проблемы, действуйте обдуманно, неспешно и думайте о последствиях.

Чего в среду ожидать водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Скорпион

Ваши планы могут одобрить и поддержать влиятельные личности. Можно обращаться за материальной помощью. Не стоит идти напролом.

Гороскоп на 19 августа 2020 года – Рыбы

Некоторые Рыбы могут воплотить в жизнь мечты. Есть шанс разрешить личные проблемы. Не принимайте решения на эмоциях.

Гороскоп на 19 августа 2020 – Рак

Возможно, нерешенные проблемы будут подталкивать к действиям, которые не придутся по душе близким. Найдите время для любимого дела.

Чего в среду ожидать воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Весы

Не стоит участвовать в махинациях и в рискованных делах. Лучше отказаться от заключения сделок, связанных с деньгами. Стоит поужинать при свечах или посидеть у костра.

Гороскоп на 19 августа 2020 года – Водолей

Лучше отказаться от заключения сделок, которые связаны с финансами. Незаменимую помощь может оказать опыт, который есть у близких.

Гороскоп на 19 августа 2020 – Близнецы

Действуйте осторожно и обдуманно и сможете решить проблемы с дальним окружением. Может улучшаться интуиция и творческие возможности, возрастет жизненный потенциал.