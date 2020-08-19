Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 августа: новое увлечение и удачные покупки

Представителям одного знака Зодиака советуют делать крупные покупки.
Гороскоп на четверг, 20 августа, спрогнозировал одному огненному знаку Зодиака – Лев – успешные новые знакомства.
Тельцам напророчены удачные крупные покупки, сообщает SuperCook.ru.
В гороскопе также говорится, что Овнам светит новое увлечение.
Каким может быть четверг для воздушных знаков Зодиака
Гороскоп на 20 августа 2020 года – Близнецы
Можно активно развлекаться, отдыхать, общаться или тренировать тело. Возможны конфликты из-за черствости или тщеславия. Не ищите приключения.
Гороскоп на 20 августа 2020 – Водолей
Чтобы проблемы разрешились, нужно действовать обдуманно и осторожно. Супружеские отношения могут серьезно улучшиться.
Гороскоп на завтра – Весы
Может ухудшиться состояние здоровья. Лучше отказаться от встреч, приема гостей или другого общения.
Каким может быть четверг для земных знаков Зодиака
Гороскоп на 20 августа 2020 года – Телец
Чтобы день был удачным, все заранее спланируйте. Можно получить доход. Крупные покупки могут оказаться удачными.
Гороскоп на 20 августа 2020 – Дева
Посвятите время развлечениям, активному отдыху, общению или физическим нагрузкам. Возможно новое знакомство. Во второй половине дня во время работы можно допустить ошибку или травмироваться.
Гороскоп на завтра – Козерог
Стоит развлекаться, общаться, активно отдыхать или тренировать тело. Не стоит переоценивать свои силы.
Каким может быть четверг для огненных знаков Зодиака
Гороскоп на 20 августа 2020 года – Овен
Могут появиться новые партнеры, можно менять сферу деятельности. Вы можете кем-то увлечься. Можно путешествовать, прогуливаться, тренировать тело. Не стоит много пить алкоголя.
Гороскоп на 20 августа 2020 – Лев
Стоит развлекаться, тренировать тело, общаться, активно отдыхать. Новые знакомства могут быть успешными. Увлечения могут принести новый доход.
Гороскоп на завтра – Стрелец
Активно развлекайтесь, общайтесь, тренируйте тело. Происки недругов могут повлиять на отношения с теми, кто рядом.
Каким может быть четверг для водных знаков Зодиака
Гороскоп на 20 августа 2020 года – Рыбы
Придется приложить усилия для удержания стабильности в общественном и финансовом положении. Скоро могут появиться свежие мысли и новые силы.
Гороскоп на 20 августа 2020 – Скорпион
Может возникнуть много проблем в отношениях с теми, кто рядом. Чтобы ситуация не обострилась до крайности, нужно пойти на компромисс.
Гороскоп на завтра – Рак
Вы можете создать что-то необыкновенное. Возможно, вы почувствуете поддержку высших сил.