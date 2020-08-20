Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье

Двум знакам Зодиака сулят повышение / Reuters

На пятницу, 21 августа, гороскоп 2020 насулил приятности четырем знакам Зодиака – Близнецам и женщинам-Стрельцам светит повышение, Ракам – личное счастье, а Водолеям – большие приятные перемены.

Повышение могут получить Близнецы-бюджетники, сообщает SuperCook.ru.

Близнецам также спрогнозированы сюрпризы или подарки судьбы.

Какая пятница спрогнозирована водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не стоит приглашать гостей или проводить встречи, лучше воздержаться от общения. Из-за импульсивных действий возможен семейный конфликт. Лучше посвятить время отдыху.

Гороскоп на 21 августа 2020 года – Скорпион

Могут обостриться отношения с теми, кто рядом. Вы можете настроить кого-то против себя, если не будете дипломатичны, тактичны и расчетливы в делах. Из-за отсутствия гибкости могут возникнуть серьезные проблемы.

Гороскоп на 21 августа 2020 – Рак

Постарайтесь не упустить свой шанс – вам светит счастье в личной жизни. Повышение деловой активности может серьезно повлиять на судьбу.

Какая пятница спрогнозирована огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Овен

Можно активно общаться и решать бытовые проблемы. Будьте осторожны во время дел, которые связаны с долгосрочными соглашениями. Не разбрасывайтесь словами. Стоит обдумывать каждый шаг.

Гороскоп на 21 августа 2020 года – Стрелец

Можно активно действовать в сфере торговли и заниматься бизнесом. Женщинам-Стрельцам светит повышение.

Гороскоп на 21 августа 2020 – Лев

Может повыситься сексуальность, обаяние и жизненный потенциал. Сдерживайте желание покрасоваться. Стоит думать о своей прибыли.

Какая пятница спрогнозирована воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

В жизни возможны большие приятные перемены. Начните воплощать задуманное в жизнь.

Гороскоп на 21 августа 2020 года – Близнецы

Можно получить подарки судьбы или сюрпризы. Можно активно заниматься коммерческими делами. Бюджетникам светит повышение.

Гороскоп на 21 августа 2020 – Весы

Возможна удача в делах и денежные поступления. Вам может серьезно помочь опыт, который есть у близких.

Какая пятница спрогнозирована земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Жизненная активность может повыситься и серьезно повлиять на дальнейшую судьбу. Можно активничать в бизнесе. Будьте осторожны в делах и в обещаниях, которые связаны с заключением долгосрочных соглашений.

Гороскоп на 21 августа 2020 года – Дева

Хороший день, чтобы активничать в бизнесе. На дальнейшую судьбу может повлиять совет друзей.

Гороскоп на 21 августа 2020 – Козерог

Вы можете улучшить общественное или финансовое положение. Из-за излишней настойчивости или упрямства возможны конфликты с руководством.