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Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: легкие деньги и везение в любви

20 мая 2020, 02:23

Легкие деньги может получить один знак Зодиака, но они надолго в кармане не задержатся.

Легкие деньги светят мужчинам-Тельцам – Гороскоп на завтра, гороскоп на 21 мая 2020 года
Мужчинам-Тельцам светят легкие деньги / УНИАН

В четверг, 21 мая, мужчины-Тельцы могут получить "плюшки" – поддержку начальства и легкие деньги. Есть один нюанс – легкие деньги не задержатся надолго в кармане.

У Скорпионов может ухудшиться материальное положение, а Близнецов ждет везение в любви, привел гороскоп на 21 мая 2020 года SuperCook.ru.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг

Гороскоп на завтра – Дева

Откажитесь от любовных авантюр и не ищите компромиссы с совестью. Постарайтесь не концентрировать внимание на мелких неприятностях.

Гороскоп на 21 мая 2020 года – Козерог

Прислушивайтесь к интуиции и голосу разума. Возможны разочарования на любовном фронте.

Гороскоп на 21 мая 2020 – Телец

Мужчинам-Тельцам светит поддержка начальства, а женщинам – успех на любовном фронте. Могут появиться легкие деньги.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг

Гороскоп на завтра – Рыбы

Необходимо знать меру в еде и в удовольствиях. Не перенапрягайтесь – как физически, так и психологически.

Гороскоп на 21 мая 2020 года – Рак 

Переутомление может "ударить" по здоровью. Во всем знайте меру. Откажитесь от дел, в которых не разбираетесь.

Гороскоп на 21 мая 2020 – Скорпион

Материальное положение может ухудшиться, поэтому бережно относитесь к деньгам. Если решительно возьметесь за новое дело – сможете его завершить.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг

Гороскоп на завтра – Водолей

Успеха можно достичь, если самостоятельно обдумать план действий, а потом начать двигаться вперед. После откровенного разговора возможно разочарование.

Гороскоп на 21 мая 2020 года – Близнецы

Воплощайте в жизнь задуманное и можете получить удовольствие. Возможно везение в любви, только не "включайте диктатора".

Гороскоп на 21 мая 2020 – Весы

Вы идете по правильному пути, не поддавайтесь влиянию чужого мнения. Если все обдумаете, а потом начнете действовать, – возможен успех. 

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг

Гороскоп на завтра – Овен

Черная полоса будет чередоваться с белой. Желания и воля не помогут справиться с негативными тенденциями, не стоит плыть против течения.

Гороскоп на 21 мая 2020 года – Лев

Возможны проблемы с близкими. "Львицам" стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Лучше закрепиться на занятых позициях. 

Гороскоп на 21 мая 2020 – Стрелец

Самочувствие может ухудшиться. Хорошее время для того, чтобы подлечиться. Откажитесь от крайностей. 

Гороскоп 2020 Зодиак
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