Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела

Козерогам напророчили роковое знакомство.
В субботу, 23 мая, Весам и Близнецам противопоказано начинать новые дела. Гороскоп на 23 мая 2020 года предупредил, что этим двум знакам Зодиака грозят неудачи в новых делах.
Ракам и Тельцам грозит клевета, Козерогам светит роковое знакомство, а Рыбы, Скорпионы и Стрельцы могут улучшить свое материальное положение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.
Что спрогнозировано на субботу земным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Дева
Не помешает отдых. В новых делах возможны затруднения. Пересмотрите поставленные цели.
Гороскоп на 23 мая 2020 года – Козерог
Новое знакомство может оказаться роковым. Не время для принятия важных решений. Намеченные цели лучше пересмотреть.
Гороскоп на 23 мая 2020 – Телец
Неблагоприятное время для новых знакомств. Не стоит подпускать близко к себе ненадежных людей. Есть угроза клеветы и агрессии со стороны противников.
Что спрогнозировано на субботу водным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Рыбы
Не пейте слишком много крепких напитков. Можно почерпнуть новые знания и обрести новые умения. Кошелек может "пополнеть".
Гороскоп на 23 мая 2020 года – Рак
Возможно, проявят себя недоброжелатели, есть угроза клеветы. Не доверяйте ненадежным людям.
Гороскоп на 23 мая 2020 – Скорпион
Кошелек временно может стать полнее. Можно планировать и начинать новые дела. Во время путешествий возможны неприятности.
Что спрогнозировано на субботу огненным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Овен
Мужчинам-Овнам не стоит рисковать и перегружать себя. Стоит отдохнуть. Из-за недостойных людей возможны проблемы в делах.
Гороскоп на 23 мая 2020 года – Лев
Мужчинам-Львам не стоит перетруждаться и рисковать. Возможны проблемы в делах, которые связаны с творчеством или строительством.
Гороскоп на 23 мая 2020 – Стрелец
Положение в обществе может улучшиться. Также возможно улучшение финансового положения. Возможны неприятности из-за необдуманных обещаний.
Что спрогнозировано на субботу воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Водолей
Уважение тех, кто рядом, может возрасти. Возможно восстановление отношений с дальними родственниками.
Гороскоп на 23 мая 2020 года – Близнецы
Не стоит начинать новые дела – грозят неудачи. В личной жизни возможны трудности. Проявите гибкость и трезво мыслите.
Гороскоп на 23 мая 2020 – Весы
Не время для начала новых дел и проявления инициативы. Прогнозируются трудности в личной жизни.