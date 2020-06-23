Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена

Двум знакам Зодиака спрогнозирован романтический поступок / Reuters

Гороскоп на среду, 24 июня, прогнозирует Овнам и Девам романтический поступок, а еще одному знаку Зодиака – Лев – грозят неприятности на личном фронте.

Львы могут столкнуться с изменой, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, непростой день ожидает Рыб, им спрогнозированы серьезные испытания.

Какая среда светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Овен

На любовном фронте возможен романтический поступок или приятная новость. Возможно, придется неординарно решать проблемы, прикладывать больше усилий в работе и нестандартно взглянуть на ежедневные обязанности.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Стрелец

Скорее всего, начатые дела не удастся завершить, грозят провалы. Есть угроза нервных срывов.

Гороскоп на завтра – Лев

Интерес к партнеру может упасть, есть угроза измены. Придется неординарно взглянуть на проблемы, прикладывать больше усилий для достижения цели и с другой точки зрения взглянуть на привычные обязанности.

Какая среда светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Дева

Можно бороться со своим эгоизмом, хороший день для полезной покупки. Можно сходить в гости или принять кого-то у себя.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Козерог

Благоприятный день для вложения средств и накопления имущества. Можно хорошенько подготовиться к реализации планов на ближайшее время.

Гороскоп на завтра – Телец

Полноценно отдохнуть могут не дать плохие новости или мысли, или незаконченные дела. Лучше больше времени проводить вне дома, отправиться в поездку или на прогулку.

Какая среда светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Рыбы

Для работы понадобится большая концентрация сил. Возможны серьезные испытания, провокации, иллюзии, обманы, искушения. Не стоит быть слишком доверчивыми, можно оказаться в зависимом положении.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Скорпион

Чтобы добиться успехов в деловой сфере, в личной жизни и в искусстве, нужно объединить возросшую интуицию с трезвым расчетом. Вы можете оказаться в новой ситуации.

Гороскоп на завтра – Рак

Тяжелые мысли могут помешать расслабиться. Для того, чтобы разобраться в своих мыслях, можно провести время вне дома.

Какая среда светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Близнецы

День можно посвятить любви – новым знакомствам, свиданиям. День подходит не только для личных встреч, но и для деловых. Можно оформлять важные бумаги.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Весы

Можно браться за любое дело, ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне. Не стоит выяснять отношения с близкими.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям светит удачный день. Возможна размолвка с подростками или легкое недомогание.