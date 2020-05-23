Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль

У двух знаков Зодиака кошелек может пополниться, а у одного – "похудеть".
Воскресенье, 24 мая, прогнозируется позитивным для Водолеев, Львов и Дев – Водолеям спрогнозирован скачок удачливости, а Львам и Девам светит прибыль.
Гороскоп на 24 мая 2020 года негативный для Близнецов, их предупредили о возможном серьезном "похудении" кошелька, сообщает SuperCook.ru.
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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Скорпион
Посвятите время культурному развитию, стоит уделить внимание детям. Не отгораживайтесь от гостей.
Гороскоп на 24 мая 2020 – Рыбы
Если вы собрались в путь – будьте осторожны, а еще лучше – откажитесь от поездки. Хороший день для того, чтобы восполнить запасы сил.
Гороскоп на завтра – Рак
День подходит для небольшой и приятной физической нагрузки. Можно просто почитать что-нибудь или посмотреть телевизор.
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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Весы
Не время расставлять точки над "і" в вопросах, которые касаются личной жизни. Рассчитывайте только на собственные силы.
Гороскоп на 24 мая 2020 – Водолей
Может подскочить не только удачливость, а и коммуникабельность. Возможно, удастся договориться с партнером.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Близнецы, которые работают с партнерами-иностранцами, могут понести серьезные материальные потери. Есть угроза удара по здоровью – стоит отказаться от рисков и физических нагрузок.
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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Стрелец
Возможны проблемы в делах. Стоит поменьше общаться, особенно с теми, кого вы мало знаете, и беречь себя от травм и обострения болезней.
Гороскоп на 24 мая 2020 – Овен
Личная жизнь может разочаровать. Возможно, удастся совершить выгодную покупку или получить доход.
Гороскоп на завтра – Лев
Если спланировать день заранее, он будет удачным. Женщинам-Львам светит кратковременное увлечение. Можно значительно продвинуться к намеченной цели или получить доход.
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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Телец
Откажитесь от серьезных нагрузок, лучше заняться профилактикой хронических заболеваний. Противопоказан риск и приключения.
Гороскоп на 24 мая 2020 – Дева
Возможно получение достойного вознаграждения за потраченные силы. Новые люди могут открыть новые возможности и обогатить идеями.
Гороскоп на завтра – Козерог
Лучше избегать рискованных дел и беречь свой организм от перегрузок. Есть шанс преодолеть все преграды и испытания на пути к поставленной цели.