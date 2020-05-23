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Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль

23 мая 2020, 17:01

У двух знаков Зодиака кошелек может пополниться, а у одного – "похудеть".

Скачок удачливости насулили Водолеям – Гороскоп на завтра, гороскоп на 24 мая 2020 года
Водолеям насулили скачок удачливости / УНИАН

Воскресенье, 24 мая, прогнозируется позитивным для Водолеев, Львов и Дев – Водолеям спрогнозирован скачок удачливости, а Львам и Девам светит прибыль.

Гороскоп на 24 мая 2020 года негативный для Близнецов, их предупредили о возможном серьезном "похудении" кошелька, сообщает SuperCook.ru.

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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Скорпион

Посвятите время культурному развитию, стоит уделить внимание детям. Не отгораживайтесь от гостей.

Гороскоп на 24 мая 2020 – Рыбы

Если вы собрались в путь – будьте осторожны, а еще лучше – откажитесь от поездки. Хороший день для того, чтобы восполнить запасы сил.

Гороскоп на завтра – Рак

День подходит для небольшой и приятной физической нагрузки. Можно просто почитать что-нибудь или посмотреть телевизор.

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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Весы

Не время расставлять точки над "і" в вопросах, которые касаются личной жизни. Рассчитывайте только на собственные силы.

Гороскоп на 24 мая 2020 – Водолей

Может подскочить не только удачливость, а и коммуникабельность. Возможно, удастся договориться с партнером.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецы, которые работают с партнерами-иностранцами, могут понести серьезные материальные потери. Есть угроза удара по здоровью – стоит отказаться от рисков и физических нагрузок.

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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Стрелец

Возможны проблемы в делах. Стоит поменьше общаться, особенно с теми, кого вы мало знаете, и беречь себя от травм и обострения болезней.

Гороскоп на 24 мая 2020 – Овен 

Личная жизнь может разочаровать. Возможно, удастся совершить выгодную покупку или получить доход.

Гороскоп на завтра – Лев

Если спланировать день заранее, он будет удачным. Женщинам-Львам светит кратковременное увлечение. Можно значительно продвинуться к намеченной цели или получить доход.

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Гороскоп на 24 мая 2020 года – Телец

Откажитесь от серьезных нагрузок, лучше заняться профилактикой хронических заболеваний. Противопоказан риск и приключения.

Гороскоп на 24 мая 2020 – Дева

Возможно получение достойного вознаграждения за потраченные силы. Новые люди могут открыть новые возможности и обогатить идеями.

Гороскоп на завтра – Козерог

Лучше избегать рискованных дел и беречь свой организм от перегрузок. Есть шанс преодолеть все преграды и испытания на пути к поставленной цели.

Гороскоп 2020 Зодиак
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