Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину

В последний понедельник весны нескольким знакам Зодиака может не посчастливиться.
Гороскоп на 25 мая 2020 года – последний понедельник мая и весны – спрогнозировал Рыбам новую опору, Скорпионам – признание, а Ракам – поддержку руководства.
Самый негативный прогноз составлен для Овнов и Львов, представителям этих знаков Зодиака грозят удары в спину, пишет SuperCook.ru.
Каким будет понедельник для воздушных знаков Зодиака
Гороскоп на завтра – Водолей
Мечта может осуществиться. Возможно везение в любви, только "не включайте мороз". Если будете придерживаться золотой середины – не ошибетесь.
Гороскоп на 25 мая 2020 года – Близнецы
Не позвольте негативным эмоциям вырваться наружу, будьте терпеливыми. Можно достичь успеха, если быть добросовестными и общительными. Возможно, удастся создать что-то необычное.
Гороскоп на 25 мая 2020 – Весы
Возможно, вам не поздоровится. Можно приобретать ценные вещи, в частности, драгоценности, и недвижимость.
Каким будет понедельник для земных знаков Зодиака
Гороскоп на завтра – Дева
Можно узнать что-то плохое. Берегите себя – есть угроза травм. Возможно, вам не будет хватать энергии, если это так – пора отдохнуть.
Гороскоп на 25 мая 2020 года – Козерог
На работе могут "перетасовать кадры" так, что обстановка для вас станет неблагоприятной. В личной жизни возможны проблемы.
Гороскоп на 25 мая 2020 – Телец
Отложите новые дела, встречи и тяжелую работу. Берегитесь, возможны травмы. Лучше провести день на природе.
Каким будет понедельник для водных знаков Зодиака
Гороскоп на завтра – Рыбы
Новые знакомые могут стать опорой. Можете рассчитывать на поддержку руководства. Смело беритесь за дела, вам светит успех. Развивайте связи.
Гороскоп на 25 мая 2020 года – Рак
Вам спрогнозирован успех в любви и в делах. Вы можете получить хорошие новости издалека.
Гороскоп на 25 мая 2020 – Скорпион
Вы сможете полностью выложиться на работе и получить признание. Ждите визита гостей. Если не хотите конфликтов – проявите максимум такта и терпения.
Каким будет понедельник для огненных знаков Зодиака
Гороскоп на завтра – Овен
Возможен удар в спину – есть угроза обмана со стороны деловых партнеров. Возможны преграды в рискованных делах.
Гороскоп на 25 мая 2020 года – Лев
Есть угроза разрыва отношений с близким человеком. Планы могут разрушиться из-за стечения обстоятельств. Деловые партнеры могут нанести удар в спину.
Гороскоп на 25 мая 2020 – Стрелец
Возможно, придется защищать свою точку зрения или свой авторитет, главное – не взорваться. Иногда не стоит выкладывать всю правду.