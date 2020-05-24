УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину

24 мая 2020, 12:39

В последний понедельник весны нескольким знакам Зодиака может не посчастливиться.

Удар в спину могут получить Львы и Овны – Гороскоп на завтра, гороскоп на 25 мая 2020 года
Львы и Овны могут получить удар в спину / Reuters

Гороскоп на 25 мая 2020 года – последний понедельник мая и весны – спрогнозировал Рыбам новую опору, Скорпионам – признание, а Ракам – поддержку руководства.

Самый негативный прогноз составлен для Овнов и Львов, представителям этих знаков Зодиака грозят удары в спину, пишет SuperCook.ru.

Каким будет понедельник для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Мечта может осуществиться. Возможно везение в любви, только "не включайте мороз". Если будете придерживаться золотой середины – не ошибетесь.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Близнецы

Не позвольте негативным эмоциям вырваться наружу, будьте терпеливыми. Можно достичь успеха, если быть добросовестными и общительными. Возможно, удастся создать что-то необычное.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Весы

Возможно, вам не поздоровится. Можно приобретать ценные вещи, в частности, драгоценности, и недвижимость.

Каким будет понедельник для земных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Дева

Можно узнать что-то плохое. Берегите себя – есть угроза травм. Возможно, вам не будет хватать энергии, если это так – пора отдохнуть.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Козерог

На работе могут "перетасовать кадры" так, что обстановка для вас станет неблагоприятной. В личной жизни возможны проблемы.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Телец

Отложите новые дела, встречи и тяжелую работу. Берегитесь, возможны травмы. Лучше провести день на природе.

Каким будет понедельник для водных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Новые знакомые могут стать опорой. Можете рассчитывать на поддержку руководства. Смело беритесь за дела, вам светит успех. Развивайте связи.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Рак

Вам спрогнозирован успех в любви и в делах. Вы можете получить хорошие новости издалека.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Скорпион

Вы сможете полностью выложиться на работе и получить признание. Ждите визита гостей. Если не хотите конфликтов – проявите максимум такта и терпения.

Каким будет понедельник для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Овен

Возможен удар в спину – есть угроза обмана со стороны деловых партнеров. Возможны преграды в рискованных делах.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Лев

Есть угроза разрыва отношений с близким человеком. Планы могут разрушиться из-за стечения обстоятельств. Деловые партнеры могут нанести удар в спину.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Стрелец

Возможно, придется защищать свою точку зрения или свой авторитет, главное – не взорваться. Иногда не стоит выкладывать всю правду.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:58
Бывшего нардепа-"тушку" назвали виновником смертельного ДТП
12:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
12:39
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
12:17
В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ Видео
11:42
Трамп решил подмять мир под себя мнение
11:40
Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистика
11:00
Коронавирус в Киеве: назван самый "грязный" район
10:49
Разрушительная стихия: ученые предупредили об ураганах и штормах с циклонами Видео
10:29
"Нужна команда": Притула ответил на вопрос об участии в выборах мэра Киева
09:50
Не пеняйте на зеркало мнение
09:45
"Крещатик – как кладбище": в Сети возмущены новым озеленением Киева
09:12
Загадка гибели нардепа Давыденко: эксперты указали на странные детали Видео
09:00
Коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду Видео
08:47
Возвращение Яценюка: кем могут назначить бывшего премьера
08:32
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
08:22
Второй год Зеленского: почему теперь ему мало "не скурвиться" мнение
08:10
"Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу Видео
08:07
Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры
06:49
Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций
06:39
Синоптик назвал самый жаркий месяц лета 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять