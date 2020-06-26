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Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения

В жизни пяти знаков Зодиака возможны серьезные изменения.

26 июня 2020, 00:55
В зависимость могут попасть два знака Зодиака – Гороскоп на завтра, гороскоп на 27 июня 2020 года
Два знака Зодиака могут попасть в зависимость / Reuters

Гороскоп на субботу, 27 июня, предупредил четыре знака Зодиака – Рак, Телец, Дева, Стрелец, Близнецы – о серьезных изменениях.

Близнецам и Тельцам грозит зависимость, а Козероги могут получить хороший доход, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

По его данным, Рыбы могут столкнуться с тяжелыми осложнениями болезни.

Какая суббота светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июня 2020 года – Скорпион

День подходит для пополнения кошелька. Не стоит подписывать какие-то документы. Вас могут оценить по достоинству.

Гороскоп на 27 июня 2020 – Рак

Не злоупотребляйте свободой. В делах возможны серьезные перемены. Возможно, вы будете зависеть от тех, кто вам помогал.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Откажитесь от вынесения "вердикта", если потом можете об этом пожалеть. Во второй половине дня возможны болезни, которые могут повлечь серьезные осложнения. Стоит обратиться к специалисту.

Какая суббота светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июня 2020 года – Козерог

Можно начинать новые дела, они могут принести хороший доход. Можно проводить встречи и строить долгосрочные планы. Служебное или общественное положение может измениться.

Гороскоп на 27 июня 2020 – Телец

Есть угроза попасть в зависимость от партнеров или стать жертвой недоброжелателей. Ситуация в делах может серьезно измениться.

Гороскоп на завтра – Дева

В личной жизни могут произойти серьезные перемены. Можно попасть в зависимость от настроения или стать жертвой происков противника. Возможно, придется потратиться на что-то незапланированное.

Какая суббота светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июня 2020 года – Стрелец

Мужчины-Стрельцы могут попасть в зависимость от настроения партнерши или стать жертвой происков противника. Женщинам-Стрельцам можно решать бытовые проблемы, в частности, обращаться к руководству или к представителям власти.

Гороскоп на 27 июня 2020 – Лев

Вы можете попасть под чье-то влияние. Возможно, достигать прогресса в карьере станет сложнее.

Гороскоп на завтра – Овен

Придется внезапно на что-то потратиться. Есть угроза козней недоброжелателя. Возможны проблемы в делах.

Какая суббота светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июня 2020 года – Весы

Благодаря хорошей новости можно открыть новые горизонты. Состояние здоровья может ухудшиться. Лучше отказаться от спиртного.

Гороскоп на 27 июня 2020 – Близнецы

Можно потратить больше, чем вы заработаете. Возможны серьезные перемены в личной жизни – как позитивные, так и негативные. Есть угроза попасть в зависимость от настроения партнера. Возможны происки соперника. Не стоит возлагать большие надежды на будущие сделки.

Гороскоп на завтра – Водолей

Плохая новость может испортить обстановку в семье. Стоит обратить внимание на проблемы детей и на состояние здоровья.

Гороскоп 2020 знак Зодиака
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