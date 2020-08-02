Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 августа: кто получит влиятельную "крышу"

Один знак Зодиака может получить влиятельную "крышу" / УНИАН

В понедельник, 3 августа, вечером будет полнолуние 2020, из-за него на протяжении суток не ожидаются катастрофы, но некоторым знакам Зодиака грозят неприятности.

Козерогам грозят материальные потери, а Водолеи могут столкнуться с разрывом отношений, сообщает SuperCook.ru.

Самый позитивный гороскоп на 3 августа 2020 года составлен для Раков, им спрогнозировано появление влиятельной "крыши".

Что земные знаки Зодиака ждет в понедельник

Гороскоп на завтра – Телец

Откажитесь от чрезмерной агрессии, поделитесь с близкими нежностью. Отношения будут улучшаться.

Гороскоп на 3 августа 2020 года – Козерог

Возможно, планы иллюзорны и нереальны, из-за этого возможны материальные потери. Есть угроза конфликтов с партнерами или с руководством.

Гороскоп на 3 августа 2020 – Дева

Возможны приятные новости, крупные сюрпризы и всеобщее признание. Можно делать покупки.

Что воздушные знаки Зодиака ждет в понедельник

Гороскоп на завтра – Весы

Избавляйтесь от предвзятости. В жизни могут произойти как позитивные, так и негативные перемены.

Гороскоп на 3 августа 2020 года – Водолей

Деловые вопросы могут отойти на второй план. Есть угроза разрыва отношений из-за ссоры.

Гороскоп на 3 августа 2020 – Близнецы

Можно допустить ошибки в работе. Состояние здоровья может ухудшиться. Если в этот день заболеть, болезнь может стать затяжной.

Что огненные знаки Зодиака ждет в понедельник

Гороскоп на завтра – Овен

Общительность или новое увлечение могут повлиять на ваш будущий доход. Можно заняться чем-то новым или поискать источники дополнительного дохода.

Гороскоп на 3 августа 2020 года – Лев

Сами примите важное решение, которое касается личной жизни. Не стоит делать необдуманные шаги.

Гороскоп на 3 августа 2020 – Стрелец

Если заболеть в этот день, болезнь может оказаться затяжной. Вы можете достичь успеха в любом деле.

Что водные знаки Зодиака ждет в понедельник

Гороскоп на завтра – Скорпион

Думайте перед тем, как что-то говорить – можно кого-то обидеть или спровоцировать зависть. Тщательно обдумывайте решения.

Гороскоп на 3 августа 2020 года – Рак

Вы можете получить поддержку влиятельных людей. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь.

Гороскоп на 3 августа 2020 – Рыбы

Возможно, вы получите неприятные известия, которые касаются близких людей. Случайные знакомства могут оставить след в жизни.