УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность

Львам прогнозируется новая влюбленность, а Овнам грозит "удар" по кошельку.

2 июля 2020, 11:32
Ослабление ауры грозит двум знакам Зодиака – Гороскоп на завтра, гороскоп на 3 июля 2020 года
Двум знакам Зодиака грозит ослабление ауры / небо,салют

В пятницу, 3 июля, двум знакам Зодиака – Близнецы и Стрелец – спрогнозировано ослабление ауры.

Козерогам гороскоп на 3 июля 2020 года сулит успешный риск, а Львам – новую влюбленность, пишет SuperCook.ru.

По его данным, Овнам грозят материальные потери.

Что в пятницу светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 июля 2020 года – Телец

Не делайте выводы очень быстро и уймите гордыню. Жизненной энергии будет очень много. Постарайтесь не допустить много ошибок в работе.

Гороскоп на 3 июля 2020 – Козерог

Можно браться за рискованные дела. Можно "оживить" старые отношения или закрутить новый роман. Правильное распределение сил и планирование дел помогут быстро достичь цели.

Гороскоп на завтра – Дева

Можно куда-то поехать. Чтобы в близком будущем достичь цели, стоит рационально распределять свои силы и планировать дела.

Что в пятницу светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 июля 2020 года – Рыбы

Не стоит рассчитывать на быстрый заработок. Можно браться за организационную работу. Что-то может серьезно повлиять на состояние здоровья и на дела.

Гороскоп на 3 июля 2020 – Скорпион

Возможны ссоры с теми, кто рядом. Слишком большое количество энергии может иметь разрушительные последствия.

Гороскоп на завтра – Рак

Что-то может серьезно повлиять на ваши дела и на состояние здоровья. Чиновникам стоит быть очень внимательными, учитывайте все нюансы.

Что в пятницу светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 июля 2020 года – Водолей

Возможна легкая депрессия. Не стоит слишком углубляться в свои проблемы, попробуйте помочь тем, кто рядом.

Гороскоп на 3 июля 2020 – Близнецы

Аура может ослабнуть. Возможны соблазны, тяга к наслаждениям. Попытайтесь не наделать ошибок в личной жизни и на работе.

Гороскоп на завтра – Весы

Может возникнуть опасность для здоровья. Из-за неприятного известия может нарушиться обстановка в семье и душевное равновесие.

Что в пятницу светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 июля 2020 года – Лев

Можно браться за любые дела, есть шанс добиться успехов. В делах можно рассчитывать на помощь союзников. День подходит для романтических приключений.

Гороскоп на 3 июля 2020 – Овен

Не стоит что-то покупать или во что-то вкладывать деньги. Можно отправляться в путешествия или в командировки.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Аура может ослабнуть, возможно появление тяги к наслаждениям. Будьте осторожны, не допустите ошибки в личной жизни и на работе.

Гороскоп 2020 знак Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:45
Новая волна коронавируса: в Минздраве рассказали о срочных мерах
11:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность
11:22
Черепашки-ниндзя выходят снова в новом формате
11:20
Что спасает Украину от большой резни мнение
11:11
В Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина Видео
11:10
Уход Смолия может расстраивать только МВФ и спекулянтов мнение
11:03
Таблетки от аллергии: какие препараты принимать
10:59
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
10:58
Нелегальные препараты и инъекции: В Киеве раскрыли черный рынок косметологии
10:49
Как подумаешь, кого могут назначить главой НБУ вместо Смолия - становится страшно мнение
10:42
Более миллиона зараженных: в ВОЗ назвали новый эпицентр COVID-19 в мире
10:39
Не хватает на еду: во время карантина доходы украинцев обвалились – опрос
10:19
У Ефремова заговорили о смертельном недуге
10:13
Три причины, почему главу Нацбанка нужно было гнать в шею мнение
10:12
Коронавирус в Украине: названы области-лидеры по числу активных больных Видео
10:00
"Новые открытия эпидемиологов": Комаровский потроллил ужесточение карантина в Киеве Видео
09:52
"Полетят головы": Саакашвили анонсировал новые реформы в Украине
09:49
Что стоит за отставкой главы НБУ Смолия мнение
09:30
Круговая тренировка: названы преимущества для здоровья
09:10
"Коронавирус атакует Киев": за сутки снова более 100 новых больных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять