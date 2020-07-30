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Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успехи в делах

30 июля 2020, 10:31

Одному знаку Зодиака в пятницу грозят несчастные случаи.

Двум знакам Зодиака грозит финансовый крах – Гороскоп на завтра, гороскоп на 31 июля 2020 года
Козерогам и Девам грозит финансовый крах / Reuters

Пятница, 31 июля, может оказаться успешной для двух знаков Зодиака – Водолеям и Весам спрогнозированы успехи в делах.

Гороскоп на 31 июля 2020 года предупредил, что Близнецам, Львам, Стрельцам и Овнам грозят убытки, а Девам и Козерогам – финансовый крах, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что с Рыбами могут произойти несчастные случаи.

Чего земным знакам Зодиака ожидать в последний день июля

Гороскоп на завтра – Дева

Лучше отказаться от рискованных или новых дел, есть угроза финансового краха. Возможны дополнительные расходы из-за финансовых проблем.

Гороскоп на 31 июля 2020 года – Козерог

На работе возможно перемещение вниз по служебной лестнице. В коммерческих вопросах не стоит принимать важные решение, поскольку есть угроза финансового краха.

Гороскоп на 31 июля 2020 – Телец

Лучше отказаться от дел, которые требуют ювелирной точности и скрупулезности. Есть угроза недомогания, возможны домашние хлопоты.

Чего водным знакам Зодиака ожидать в последний день июля

Гороскоп на завтра – Рыбы

Есть угроза несчастных случаев, самообмана и потерь. Стоит побыть наедине с собой. Автолюбителям нужно быть особенно осторожными.

Гороскоп на 31 июля 2020 года – Рак

Можно улучшить социальный статус, укрепить отношения с близкими и довести до конца рабочие дела. Идеи быстро могут принести серьезный результат.

Гороскоп на 31 июля 2020 – Скорпион

Возможна агрессия со стороны тех, кто не желает вам добра. Недоброжелатели могут создавать препятствия на вашем пути. Постарайтесь не обидеть невиновных людей.

Чего воздушным знакам Зодиака ожидать в последний день июля

Гороскоп на завтра – Водолей

Можно браться за новые дела, возможен успех. Хорошее время для общения с представителями противоположного пола.

Гороскоп на 31 июля 2020 года – Весы

Новое знакомство может закончиться скандалом. Есть шанс преуспеть в делах.

Гороскоп на 31 июля 2020 – Близнецы

Из-за рискованных предприятий или коммерческой деятельности можно понести убытки. Не лучшее время для новых знакомств.

Чего огненным знакам Зодиака ожидать в последний день июля

Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит ввязываться в коммерческие дела, возможно, вы понесете убытки. Из-за проявления лучших ваших качеств могут возникнуть проблемы.

Гороскоп на 31 июля 2020 года – Стрелец

Коммерческие дела, которые связаны с риском, могут привести к убыткам. Не стоит активничать в профессиональной сфере.

Гороскоп на 31 июля 2020 – Овен

Возможны материальные потери из-за коммерческой деятельности или рискованных предприятий. Возможно, из-за бытовых проблем придется потратиться.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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