Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение

Львы могут получить выигрыш / Reuters

Гороскоп на вторник, 4 июля, предупредил, что Близнецы могут получить лживый совет, а Скорпионам грозит мощный удар по репутации.

Львам спрогнозирован выигрыш, а Девам – повышение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

Еще для одного знака Зодиака тревожный прогноз – Рыб предупредили о возможной мысленной лихорадки.

Какие события спрогнозированы на вторник водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Вам под силу сделать отношения с близкими более крепкими, решить рабочие задачи и улучшить свой социальный статус. Мысли могут быть лихорадочными.

Гороскоп на 4 августа 2020 года – Скорпион

Возможно станут известны факты, которые способны сильно навредить вашей репутации – приведите в порядок документы.

Гороскоп на 4 августа 2020 – Рак

Воздержитесь от конфликтов и никому не навязывайте свои мысли. Идите напролом, будьте сдержаны, и у вас появится шанс достичь желаемого.

Какие события спрогнозированы на вторник воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Берегите себя, если заболеете – болезнь может затянуться. Жизненных сил может стать меньше. Лучше не отправляться в поездки и в путешествия.

Гороскоп на 4 августа 2020 года – Весы

Близкому человеку может не хватать вашей нежности. Откажитесь от агрессивного поведения.

Гороскоп на 4 августа 2020 – Близнецы

Недоброжелатели могут устроить провокацию, есть угроза ложного совета. Лучше меньше общаться с людьми.

Какие события спрогнозированы на вторник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Стрелец

Женщинам-Стрельцам грозят ссоры с близким человеком. Мужчинам-Стрельцам стоит готовиться к кризису в отношениях со второй половинкой.

Гороскоп на 4 августа 2020 года – Овен

Вы можете удачно закончить дело, можно улучшить материальное положение. Хороший день для творчества, учебы и преподавания.

Гороскоп на 4 августа 2020 – Лев

Львы могут улучшить материальное положение благодаря повышению, выигрышу или позитивному завершению дела. Можно заниматься бизнесом и рисковать.

Какие события спрогнозированы на вторник земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Дева

Благодаря общению можно заложить основу для улучшения финансового положения. Есть шанс заслужить одобрение руководства или получить повышение.

Гороскоп на 4 августа 2020 года – Телец

Лучше отказаться от деловых встреч и заключения соглашений. Благодаря творческому подходу к делу и целеустремленности можно достичь высокого результата.

Гороскоп на 4 августа 2020 – Козерог

Возможны ошибки на работе. Можно восстанавливать старые отношения или завязывать новые знакомства.