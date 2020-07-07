Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман

Самые смелые планы Весов могут воплотиться в жизнь / Reuters

Гороскоп на среду, 8 июля, спрогнозировал, что Весы могу реализовать самые смелые планы, а Ракам грозит самообман.

Скорпионам грозят непреодолимые препятствия, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Рыбы могут заблуждаться.

Какая среда светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Телец

Возможны травмы, отравления, ссоры и ошибки. Есть угроза негативного влияния со стороны.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Козерог

Не повышайте голос во время общения с детьми. Из-за проблем придется искать компромисс между долгом и желаниями.

Гороскоп на завтра – Дева

Не пытайтесь силой утвердить свою правоту. Не повышайте голос на детей. Из-за того, что эмоции будут преобладать над разумом, возможны конфликты и ухудшение самочувствия.

Какая среда светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Лев

Не время для общения с руководством. Будьте внимательны во время работы. Аккуратно отдалите от себя людей, которым не доверяете.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Овен

Не вмешивайтесь в споры. Отдалите от себя людей, которым не доверяете. Из-за опрометчивых обещаний или агрессивности может ухудшится обстановка в личной жизни или на работе.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стоит отказаться от мясной пищи и алкоголя. Стоит заняться собой, в частности, личной жизнью и духовным развитием.

Какая среда светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Водолей

Влюбленным можно строить планы на будущее, их получится воплотить в жизнь. Можно вместе со второй половинкой отправляться в путешествие.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Близнецы

Не стоит есть мясную пищу и пить алкоголь. Будьте осторожны с электроприборами. В семье возможны размолвки.

Гороскоп на завтра – Весы

Можно воплощать в жизнь самые смелые намерения и планы. Не лучшее время для принятия кардинальных решений.

Какая среда светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Рыбы

Можно организовывать соревнования и конкурсы. Вокруг Рыб могут объединиться единомышленники. Рыбы могут заблуждаться.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Рак

Не лучшее время для активного общения и установления контактов – возможен самообман и резкие необдуманные поступки. Легкомыслие и смена настроения могут помешать справляться с привычными делами.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Может ухудшиться самочувствие. В делах могут возникнуть препятствия, которые не удастся преодолеть.