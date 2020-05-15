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"Красные линии" и перемены: что напророчил гороскоп на 16 мая

15 мая 2020, 21:59

Близнецам, Тельцам и Стрельцам в праздник не советуют серьезно тратиться на вещи.

Светлые перемены насулили Близнецам – Гороскоп на 16 мая 2020 года
Близнецам насулили светлые перемены / Reuters

В 24-й лунный день и Международный день света – суббота, 16 мая, – в жизнь не помешает добавить больше ярких и позитивных эмоций. Гороскоп на 16 мая 2020 года не запрещает веселиться, главное – не переходить "красные линии".

Звезды предупредили, что Стрельцам, Тельцам и Близнецам не стоит делать дорогие покупки, они могут оказаться вредными для бюджета. Близнецам также спрогнозированы светлые перемены.

Чем огненным знакам Зодиака занять себя в первый выходной день

Гороскоп на завтра – Стрелец

Если у вас есть возможность, сделайте кому-то добро – помощь оценят. Не тратьте крупные суммы. Можно закончить дело, которое вы считали очень сложным.

Гороскоп на завтра – Лев

Хотите сделать что-то хорошо – не жалейте усилий, и результат порадует. Берегите ценные вещи и деньги. 

Гороскоп на завтра – Овен

Смелость в делах поможет, но не прибегайте к агрессии. Постарайтесь показывать свои самые хорошие качества.

Чем воздушным знакам Зодиака занять себя в первый выходной день

Гороскоп на завтра – Близнецы

Неожиданные перемены могут изменить жизнь к лучшему. Не время для покупки дорогих вещей и обращения к руководству. Возможно, на вас попытаются "наехать". 

Гороскоп на завтра – Водолей

Старайтесь мягче общаться с родными, и конфликта удастся избежать.

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Скорее всего, свернуть горы не удастся, – организм может "подкачать". Никому не позволяйте навязывать вам плохие привычки.

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Вы можете стать "взрывоопасны", скорее всего, накопилось слишком много негатива, придумайте, куда его деть. Не сотрудничайте с человеком, к которому испытываете нежные чувства.

Гороскоп на завтра – Рак

Пора активно общаться – можно получить не только удовольствие, но и некоторые "плюшки". Ставьте цели и сможете их достичь.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Спорт и новые знания могут принести удовольствие. Найдите время для прогулок на свежем воздухе. Избегайте конфликтов.

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Гороскоп на завтра – Телец

Крупные покупки могут оказаться вредными. Вы можете достичь успеха, если выберете правильный путь.

Гороскоп на завтра – Дева

Беритесь за дела, к которым вы боялись приступать, – все не так сложно, как вы думали. Налаживайте отношения с нужными людьми.

Гороскоп на завтра – Козерог

У вас есть силы, чтобы качественно сделать дела, за которые вы беретесь. Будьте внимательны.

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Гороскоп 2020 День света
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