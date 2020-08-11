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Один знак Зодиака получит шикарный шанс – астролог

11 августа 2020, 13:44

Представители одного знака Зодиака могут сменить работу, поделилась эксперт.

Тельцам спрогнозирован шикарный шанс от Вселенной – Гороскоп Телец
Тельцы могут получить от Вселенной шикарный шанс, сообщала астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Василиса Володина спрогнозировала, что в период с 11 по 20 августа представители одного знака Зодиака – Телец – замечательно проявят себя.

Тельцы максимально выкладываются в работе, берут ответственность за свою жизнь, и поэтому Bселенная предоставит им шикарную возможность начать все с чистого листа, публикует прогноз эксперта SlovoFraza.

По словам Володиной, Тельцы с готовностью воспользуются этим шансом.

Володина добавила, что представители этого знака могут отказаться от общения с токсичными личностями, встретить новых людей или сменить работу.

"…Обычно вы стремитесь избегать изменений и трансформаций из-за страха лишиться стабильности. Hо реальность уже давно вас не устраивает, что заставит сознательно вносить новизну в жизнь…", – отметила астролог.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что во второй половине месяца Тельцам грозят сложности, возможны конфликты с близкими людьми.

Гороскоп 2020 Влад Росс гороскоп Телец
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