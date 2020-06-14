Трампу грозит судьба Путина – астролог

Дональд Трамп может оказаться в такой же ситуации, как Владимир Путин, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что если президент США Дональд Трамп проиграет новые президентские выборы, то ему грозит тюрьма.

Американский лидер может оказаться в такой же ситуации, как президент Российской Федерации Владимир Путин – необходимо оставаться на посту, иначе посадят, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, если Трамп проиграет избирательную гонку, начнется расследование его действий, и тогда ему будет обеспечена посадка в тюрьму.

"В его годовом соляре в доме тюрьмы находятся Солнце и Меркурий, и это ярко выражено. В этом плане Трамп окажется в такой же ситуации, как Путин: нужно оставаться на посту президента, иначе посадят", – сказал Росс.

Астролог добавил, что в ближайший год в личной жизни главы Штатов не прогнозируются сложные ситуации.

Читайте такжеАстролог сказал, когда Зеленского могут убить"Развода или сложных семейных ситуаций в жизни Трампа в ближайший год я не прогнозирую", – заявил эксперт.

Напомним, Дональд Трамп победил в президентских выборах в США в 2016 году. Новые выборы президента США запланированы в начале ноября текущего года.

Ранее Влад Росс говорил, что американского президента может ждать какое-то падение, низвержение, уход от власти. Также астролог предупреждал, что при Трампе в Штатах возможен какой-то финансово-экономический кризис.