УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Трампу грозит судьба Путина – астролог

14 июня 2020, 18:45

Трамп может оказаться в тюрьме, сообщил эксперт.

Астролог поделился, что Трамп может оказаться в такой же ситуации, как Путин – Гороскоп Трампа
Дональд Трамп может оказаться в такой же ситуации, как Владимир Путин, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что если президент США Дональд Трамп проиграет новые президентские выборы, то ему грозит тюрьма.

Американский лидер может оказаться в такой же ситуации, как президент Российской Федерации Владимир Путин – необходимо оставаться на посту, иначе посадят, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, если Трамп проиграет избирательную гонку, начнется расследование его действий, и тогда ему будет обеспечена посадка в тюрьму.

"В его годовом соляре в доме тюрьмы находятся Солнце и Меркурий, и это ярко выражено. В этом плане Трамп окажется в такой же ситуации, как Путин: нужно оставаться на посту президента, иначе посадят", – сказал Росс.

Астролог добавил, что в ближайший год в личной жизни главы Штатов не прогнозируются сложные ситуации.

Читайте такжеАстролог сказал, когда Зеленского могут убить"Развода или сложных семейных ситуаций в жизни Трампа в ближайший год я не прогнозирую", – заявил эксперт.

Напомним, Дональд Трамп победил в президентских выборах в США в 2016 году. Новые выборы президента США запланированы в начале ноября текущего года.

Ранее Влад Росс говорил, что американского президента может ждать какое-то падение, низвержение, уход от власти. Также астролог предупреждал, что при Трампе в Штатах возможен какой-то финансово-экономический кризис.

Влад Росс Дональд Трамп Гороскоп 2020 Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Трампу грозит судьба Путина – астролог». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:37
"Грозы уйдут": синоптики спрогнозировали Киеву возвращение жары
19:36
В Ивано-Франковске резко сократится количество районов - что изменится
19:30
Скандальный нардеп: в Слуге народа определились с главой партии в Киеве
18:58
Отмена пробного ВНО: в Минобразования признались, вернут ли деньги
18:45
Трампу грозит судьба Путина – астролог
18:26
"Черный юмор": Кулеба сделал смелое заявление о Минских переговорах
18:26
Хватит шастать: Кличко ужином в ресторане нарушил карантин
18:01
Ученые назвали новый способ защититься от коронавируса
17:52
Ле Маршрутка 2020 - появились подробности о 2 сезоне шоу с Никитюк
17:45
В Карпатах молния убила туриста
17:17
Притула прокомментировал уход Вакарчука из Рады
17:10
Безусловно, эти босоножки без каблуков подарят ощущение свободы – фото Фото
16:59
Довод, Чудо-женщину, Матрицу и Годзиллу перенесли из-за коронавируса
16:53
Рекордная взятка: первого фигуранта дела отправили под стражу Видео
16:47
На Прикарпатье ушла под воду часть села: названа причина и опубликованы фото Фото Видео
16:28
Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства
16:05
"Ты пдр*с и твоя баба": Маруся Звиробий обматерила Зеленского с семьей
15:45
"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде Видео
15:33
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
15:28
В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять