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Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт

23 августа 2020, 01:40

Некоторым Рыбам спрогнозирована долгожданная новость.

Преследование неудач грозит Водолеям – Гороскоп на 24 августа 2020 года
Водолеям грозит преследование неудач / Reuters

В понедельник, 24 августа – отмечается День Независимости Украины – Водолеев могут преследовать неудачи.

В праздник пожилые Рыбы могут получить долгожданную новость, пишет SuperCook.ru.

Овнам светят удачная покупка или выигрыш и приключения.

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Гороскоп на завтра – Водолей

Вас могут преследовать неудачи. Не стоит сразу соглашаться на предложение, которое показалось заманчивым.

Гороскоп на 24 августа 2020 года – Близнецы

Бизнесмены могут столкнуться с проблемами, возможны материальные потери. Из-за одного родственника дома могут осложниться отношения.

Гороскоп на 24 августа 2020 – Весы

Лучше перенести запланированные встречи. Стоит браться за творческую работу, можно тренировать тело и путешествовать.

Что советуют звезды делать в праздник водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Действуйте осторожно и обдуманно, чтобы избежать проблем с окружающими. Найдите время для уединения.

Гороскоп на 24 августа 2020 года – Рыбы

Лучше отказаться от поездки по делам. Возможно, будет много неприятностей. Лучше пораньше лечь спать. Пожилые люди могут получить долгожданную новость.

Гороскоп на 24 августа 2020 – Скорпион

Есть шанс решить семейную проблему. Можно побыть наедине с собой или уделить время детям.

Что советуют звезды делать в праздник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Опасайтесь обмана или клеветы со стороны людей, которые тайно не желают вам добра. Возможны проблемы из-за наивности или излишней доверчивости. Можно активно заниматься делами.

Гороскоп на 24 августа 2020 года – Овен

Возможны приключения. Можно вступать в брак, благоприятно зачатия. Возможна удачная покупка или выигрыш.

Гороскоп на 24 августа 2020 – Стрелец

Бизнесменам грозят проблемы – на пути могут появиться серьезные проблемы, возможны финансовые потери.

Что советуют звезды делать в праздник земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Козерог

Не лучшее время для новых амурных связей, есть угроза измены. Есть угроза появления на пути больших трудностей.

Гороскоп на 24 августа 2020 года – Телец

Уделите больше времени человеку, которого любите. День будет благоприятным.

Гороскоп на 24 августа 2020 – Дева

Мужчины-Девы могут столкнуться с недоброжелательным отношением или с небольшими трудностями. Не действуйте напролом. Женщины-Девы могут раскрыть способности и блеснуть талантами.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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