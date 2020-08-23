Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт

Некоторым Рыбам спрогнозирована долгожданная новость.
В понедельник, 24 августа – отмечается День Независимости Украины – Водолеев могут преследовать неудачи.
В праздник пожилые Рыбы могут получить долгожданную новость, пишет SuperCook.ru.
Овнам светят удачная покупка или выигрыш и приключения.
Что советуют звезды делать в праздник воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Водолей
Вас могут преследовать неудачи. Не стоит сразу соглашаться на предложение, которое показалось заманчивым.
Гороскоп на 24 августа 2020 года – Близнецы
Бизнесмены могут столкнуться с проблемами, возможны материальные потери. Из-за одного родственника дома могут осложниться отношения.
Гороскоп на 24 августа 2020 – Весы
Лучше перенести запланированные встречи. Стоит браться за творческую работу, можно тренировать тело и путешествовать.
Что советуют звезды делать в праздник водным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Рак
Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Действуйте осторожно и обдуманно, чтобы избежать проблем с окружающими. Найдите время для уединения.
Гороскоп на 24 августа 2020 года – Рыбы
Лучше отказаться от поездки по делам. Возможно, будет много неприятностей. Лучше пораньше лечь спать. Пожилые люди могут получить долгожданную новость.
Гороскоп на 24 августа 2020 – Скорпион
Есть шанс решить семейную проблему. Можно побыть наедине с собой или уделить время детям.
Что советуют звезды делать в праздник огненным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Лев
Опасайтесь обмана или клеветы со стороны людей, которые тайно не желают вам добра. Возможны проблемы из-за наивности или излишней доверчивости. Можно активно заниматься делами.
Гороскоп на 24 августа 2020 года – Овен
Возможны приключения. Можно вступать в брак, благоприятно зачатия. Возможна удачная покупка или выигрыш.
Гороскоп на 24 августа 2020 – Стрелец
Бизнесменам грозят проблемы – на пути могут появиться серьезные проблемы, возможны финансовые потери.
Что советуют звезды делать в праздник земным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Козерог
Не лучшее время для новых амурных связей, есть угроза измены. Есть угроза появления на пути больших трудностей.
Гороскоп на 24 августа 2020 года – Телец
Уделите больше времени человеку, которого любите. День будет благоприятным.
Гороскоп на 24 августа 2020 – Дева
Мужчины-Девы могут столкнуться с недоброжелательным отношением или с небольшими трудностями. Не действуйте напролом. Женщины-Девы могут раскрыть способности и блеснуть талантами.