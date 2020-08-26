Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость

Рыбам спрогнозирована проверка на стойкость / Reuters

Четверг ожидается неприятным для ряда знаков Зодиака – гороскоп на 27 августа 2020 года насулил неприятности Близнецам, Рыбам, Ракам и Стрельцам.

Стрельцы и Раки могут получить неприятные новости, предупредил SuperCook.ru.

Рыбы завтра могут подвергнуться проверке на стойкость, а Близнецам грозят проколы в делах.

Как советуют провести четверг водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете узнать неприятные новости. Будьте внимательны и осторожны – есть угроза травм. Стоить слушать советы близких.

Гороскоп на 27 августа 2020 года – Скорпион

Покажите, что вы наделены выдержкой и мудростью. Есть шанс договориться о выгодном деле, главное – не потерять решительность.

Гороскоп на 27 августа 2020 – Рыбы

Вы можете остаться в окружении только тех людей, которым стоит доверять. Готовьтесь к проверке на стойкость.

Как советуют провести четверг огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Если вы откажетесь от сомнений и ревности, то можете получить даже то, чего не ожидали. Первая половина дня неблагоприятна для общения с близкими.

Гороскоп на 27 августа 2020 года – Овен

Романтические приключения могут неприятно "аукнуться". Откажитесь от агрессии и попытайтесь "держать в узде" свои бурные эмоции.

Гороскоп на 27 августа 2020 – Стрелец

Можно получить неприятную новость. Мужчинам-Стрельцам грозят денежные потери.

Как советуют провести четверг земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

В отношениях с теми, кто рядом, возможно обострение, чтобы его избежать стоит идти на компромиссы. Держите себя в руках. Все образуется.

Гороскоп на 27 августа 2020 года – Козерог

Конфликты могут неожиданно "аукнуться". Откажитесь от грубости и старайтесь понять партнера. Возможны провокации.

Гороскоп на 27 августа 2020 – Дева

Агрессия может породить агрессию. Отношения с близкими могут серьезно обостриться.

Как советуют провести четверг воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Весы

Есть угроза травм и столкновений. Берегите здоровья, знайте меру – не стоит много есть и злоупотреблять спиртным.

Гороскоп на 27 августа 2020 года – Близнецы

Может ухудшиться самочувствие, возможны проколы в делах. Завистники могут попытаться усложнить вам жизнь.

Гороскоп на 27 августа 2020 – Водолей

В дороге возможны неприятности, стоит остерегаться бесчестных людей и воров. Откажитесь от связей, которые вам не нужны.