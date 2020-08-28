Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены

Начинания ряда знаков Зодиака обречены на провал, предупредили звезды / Reuters

Гороскоп на субботу, 29 августа, предупредил ряд знаков Зодиака – Овен, Лев, Дева и Козерог, что им нельзя начинать новые дела.

Начинания этих знаков Зодиака обречены на провал, пишет SuperCook.ru.

В гороскопе также говорится, что Скорпионам можно реализовать скрытые планы.

Какие советы звезды дали на субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Овен

Откажитесь от начала любых дел, иначе вам грозит провал. Из-за неправдивой информации или влияния со стороны возможен "удар" по кошельку. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 29 августа 2020 года – Лев

В делах возможен откат назад. Не беритесь за новые дела – им грозит провал. Опасайтесь чужих советов. Из-за влияния со стороны или неправдивых сведений возможны финансовые потери.

Гороскоп на 29 августа 2020 – Стрелец

Не стоит искать возможность дополнительного заработка в новой сфере, не лучшее время для смены работы. Постарайтесь оградить себя от влияния со стороны, иначе возможен эмоциональный срыв.

Какие советы звезды дали на субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Скорпион

Можно воплощать в жизнь скрытые планы, удачно завершить какое-то дело. Не лучшее время для решения любовных вопросов.

Гороскоп на 29 августа 2020 года – Рак

Стоит встретиться с людьми, которые вам ближе всего. Подумайте, правильно ли то направление, в котором вы движетесь.

Гороскоп на 29 августа 2020 – Рыбы

Нельзя делать крупные покупки, вступать в брак, день также не подходит для зачатия. Действуйте по плану и спокойно отдыхайте.

Какие советы звезды дали на субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Дева

Любые начинания могут оказаться провальными. Из-за неожиданных проблем может понадобиться финансовая помощь близких.

Гороскоп на 29 августа 2020 года – Козерог

Откажитесь от начала каких-то дел, им грозит провал. Время остановиться и посмотреть на то, что находится вокруг вас.

Гороскоп на 29 августа 2020 – Телец

На вас могут негативно повлиять. Есть угроза ошибок и обманов. Встретьтесь с теми, кто вам ближе всего.

Какие советы звезды дали на субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Весы

Не стоит принимать важные решения и вступать в споры – есть угроза неожиданных поворотов событий. Откажитесь от вечерних прогулок в одиночестве.

Гороскоп на 29 августа 2020 года – Близнецы

Возможны конфликты, ухудшение самочувствия. Может ухудшиться материальное положение. Общайтесь только с самыми близкими.

Гороскоп на 29 августа 2020 – Водолей

Возможно, на вашем пути возникнут нешуточные трудности. Материальное положение может ухудшиться.