УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце

2 сентября 2020, 01:34

Представителям одного знака Зодиака советуют воздержаться от "пьянок".

Лев и Овен могут неожиданно получить удары в сердце – Гороскоп на завтра 3 сентября 2020 года для всех
Два знака Зодиака могут неожиданно получить "удары" в сердце / Reuters

В четверг, 3 сентября, неожиданные "удары" в сердце грозят двум знакам Зодиака – Овен и Лев.

В жизни Водолеев гороскоп на 3 сентября 2020 года спрогнозировал неожиданные повороты, пишет supercook.ru.

Женщинам-Весам посоветовали отказаться от "пьянок".

Какой третий день осени светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 сентября 2020 года – Рыбы

Если вы будете вести себя мудро, тактично и будете держать слово, день будет хорошим. Авторитет может серьезно укрепиться.

Гороскоп на 3 сентября 2020 – Скорпион

Обдумайте свои поступки и решите, все ли правильно вы делаете. Можно поделиться мыслями и чувствами с самыми близкими людьми.

Гороскоп на завтра – Рак

Благодаря переменам вы сможете испытать свои силы. Возможно, придется куда-то поехать по делам.

Какой третий день осени светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 сентября 2020 года – Телец

Перспективные изменения возможны, если действовать планомерно. Ищите конструктивные пути решения проблем.

Гороскоп на 3 сентября 2020 – Дева

Действуйте планомерно в отношениях с партнером и сможете добиться перспективных изменений. Идите на компромисс, из-за желания руководить могут возникнуть проблемы в отношениях с родственниками.

Гороскоп на завтра – Козерог

Пока не стоит претендовать на что-то большее – закрепитесь на позициях, которые уже достигнуты. Чтобы добиться успеха в любом деле, приведите убедительные доводы и будьте уверены в том, что вы правы.

Какой третий день осени светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 сентября 2020 года – Лев

В личной жизни может неожиданно возникнуть проблема. Постарайтесь меньше общаться и не выделяться. Откажитесь от авантюр и риска.

Гороскоп на 3 сентября 2020 – Овен

На амурном фронте неожиданно могут возникнуть проблемы. Во время решения проблем "включайте" разум, ищите компромиссы. Возможны нестандартные ситуации – понадобится находчивость.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Возможно, отношения с партнером изменятся в лучшую сторону, может завязаться новое знакомство. Чтобы произошли позитивные изменения, стоит проявить эмоциональность, темпераментность и целеустремленность.

Какой третий день осени светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 3 сентября 2020 года – Водолей

Не стоит принимать важные решения, поскольку возможны неожиданные повороты событий. Откажитесь от споров с родными.

Гороскоп на 3 сентября 2020 – Близнецы

Самое время для заключения сделок, даже рискованных. Беритесь за новые сделки, они могут принести доход.

Гороскоп на завтра – Весы

Женщинам-Весам грозит неудачная покупка. Лучше отказаться от "пьянок". Мужчинам-Весам грозят неприятности из-за амурных приключений.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

01:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце
00:56
В Минздраве назвали причину массовых вспышек COVID-19 в Украине
00:21
Медики нашли ранее неизвестную причину рака
01 сентября, вторник
23:57
"Подонки меня не остановят": Лерос отреагировал на исключение из Слуги народа
23:29
Плевать на санкции: Меркель прошлась по угрозам США из-за Северного потока-2
22:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс и ограбления Видео
22:57
В МИД Украины рассказали о важном соглашении с Китаем
22:30
В одной из школ Бердянска обнаружили коронавирус - как будут учиться дети
22:22
Умер звезда сериала Воронины Борис Клюев
22:03
В ТКГ рассказали, как готовится очередной обмен пленными на Донбассе
21:55
На линии разграничения вспыхнул пожар со взрывами, пострадал спасатель
21:50
Рак печени: вены, которые проявляются в этом месте - опасный симптом
21:35
Как омолодить сосуды: названы простые способы Видео
21:34
Тысячи рыбьих трупов: под Житомиром в реке произошла экокатастрофа Видео
21:22
Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни Видео
21:06
Кандидоз: какие проблемы в организме вызывает неприятный гриб Видео
20:48
У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла Банковую
20:46
Соратник Тимошенко подхватил коронавирус - СМИ Видео
20:31
В ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2 Видео
20:31
Эксперт проекта "Майже колишні" Ирина Кириченко рассказала о самых популярных причинах разводов
20:14
В Кабмине поведали, как переселенцам проголосовать на местных выборах
20:10
США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ Видео
19:51
Коболев пояснил резкий скачок цен на газ
19:28
В Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава Видео
19:20
Нардепа Гео Лероса исключили из Слуги народа
18:57
Протесты в Беларуси: ООН ошарашила данными о пытках Видео
18:54
Продление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19 Видео
18:31
Лукашенко объяснил, почему "айфоны" и телефоны – это зло Видео
18:30
Ляшко назвал условия госпитализации пациента с подозрением на Covid-19
18:18
Выбор Москвы: СМИ рассказали, как Кравчук и Фокин попали в ТКГ по Донбассу Видео
17:54
Трава с противораковыми свойствами: ученые поделились ценной информацией Видео
17:52
Родители погибшего в ДТП с Ефремовым вернули актеру деньги-компенсации
17:35
В Минздраве рассказали, когда школьников ждут короткие каникулы Видео
17:33
Как заставить его купить подарок: 8 способов Видео
17:15
Доверяют судам и смотрят Шария: Супрун распекла украинок, едящих плаценту Видео
17:13
"Увальни в балаклавах" нагло хватают студентов на улицах Минска Видео
17:00
"Лукашенко будет бороться до последнего": астролог объяснил, почему Беларуси "заказан" путь Украины
16:48
Разумков объяснил, чем могут обернуться для Украины выборы в ОРДЛО Видео
16:25
Водонаева надела туго обтягивающий прелести купальник
16:24
Комаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19 Видео
16:14
Как ускорить метаболизм и сжигать жир: еда и лайфхаки Видео
15:38
Путин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка" Видео
15:37
Платить алименты по-новому: что изменила в законе Рада
15:24
Тихановская детализировала свою позицию по аннексированному Крыму Видео
15:17
Ученые рассказали, есть ли связь между прививками и аутизмом Видео
15:00
Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей Видео
14:52
В Одессе охрана Кивалова разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы - СМИ
14:45
"Вякнули из-под забора – получат в зубы": Лукашенко оскорбил страны Балтии и высказался по ЕС Видео
14:30
Лукашенко опять назвал россиян братьями Видео
14:28
Во все тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять