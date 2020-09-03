Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 сентября: кому грозит тяжелая зависимость

Рыбам грозит тяжелая алкогольная зависимость / Reuters

Четырем знакам Зодиака спрогнозирована непростая пятница, 4 сентября. Весам грозит измена, Овнам – ошибки в работе, Рыбам – тяжелая зависимость от алкоголя, а Львы могут столкнуться с серьезными провокациями.

Двум знакам гороскоп на 4 сентября 2020 года не запрещает прибегать к риску в делах, говорится на supercook.ru.

По его данным, Водолеям и Весам звезды разрешают браться за рискованные торговые сделки.

Как воздушным знакам Зодиака советуют провести пятницу

Гороскоп на завтра – Водолей

Можно браться даже за рискованные дела, есть шанс достичь успеха. Действуйте целеустремленно и добьетесь перспективных изменений.

Гороскоп на 4 сентября 2020 года – Близнецы

Вы сможете серьезно приблизиться к той цели, которую поставили. Все может идти правильно.

Гороскоп на 4 сентября 2020 – Весы

Хороший день, чтобы браться за новую работу. Можно браться за рискованные сделки. В личной жизни есть угроза измены.

Как огненным знакам Зодиака советуют провести пятницу

Гороскоп на завтра – Овен

Не время браться за новые дела, не стоит воплощать в жизнь свежие идеи – можно понести материальные потери. Есть угроза ошибок в работе.

Гороскоп на 4 сентября 2020 года – Лев

Готовьтесь к испытаниям на прочность – возможны неспровоцированные конфликты и серьезные провокации.

Гороскоп на 4 сентября 2020 – Стрелец

Соглашения, связанные с торговлей, могут быть успешными. На личном фронте возможны проблемы – вашу точку зрения могут "игнорить".

Как водным знакам Зодиака советуют провести пятницу

Гороскоп на завтра – Рыбы

Защитные силы организма могут возрасти, может появиться уникальная работоспособность. Вы сможете добиться во всем небывалых успехов. Рыбы, которые потерпят поражения, могут оказаться в тяжелой зависимости от алкоголя.

Гороскоп на 4 сентября 2020 года – Скорпион

Не стоит раскрывать свои планы, вы рискуете быть непонятыми. День могут подпортить нерешенные проблемы.

Гороскоп на 4 сентября 2020 – Рак

Отношения с теми, кто рядом, могут ухудшиться. Посвятите день духовному развитию и личным проблемам.

Как земным знакам Зодиака советуют провести пятницу

Гороскоп на завтра – Телец

Возможны приключения и конфликты. Во время выяснения отношений постарайтесь никого не критиковать.

Гороскоп на 4 сентября 2020 года – Дева

Возможен "удар" по здоровью. Постарайтесь побыть дома и посвятить время спокойному отдыху.

Гороскоп на 4 сентября 2020 – Козерог

Есть угроза серьезных неприятностей – ограбления, пожара. Лучше отказаться от физических нагрузок и занятий в группе.