Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кто будет "наказан" за беспечность

Овнам грозят аварии, а Рыбам нельзя изменять себе.
Гороскоп на субботу, 5 сентября, предупредил Дев и Козерогов о том, что за беспечность может быть "наказание".
Скорпионы могут пойти на коварные действия, говорится в прогнозе, который опубликовал supercook.ru.
Рыбам звезды не советуют изменять себе, а Овнов предупредили об угрозе ДТП.
Что земным знакам Зодиака советуют делать в субботу
Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Козерог
Не будьте беспечны, иначе – получите травмы. Движение к цели могут затруднить ошибки или подвохи тех, кто не желает вам добра.
Гороскоп на 5 сентября 2020 – Телец
Стоит отказаться от мясных продуктов и алкоголя. Есть угроза происков недоброжелателей. Не лучший день для того, чтобы потакать своим слабостям.
Гороскоп на завтра – Дева
Из-за беспечности можно получить травмы. Не стоит делиться планами. Вы создадите для себя много проблем, если будете суетиться, не станете выполнять обязательства и проявите легкомыслие.
Что водным знакам Зодиака советуют делать в субботу
Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Рыбы
Не изменяйте себе. Можно развиваться духовно и заниматься проблемами, которые возникли в личной жизни.
Гороскоп на 5 сентября 2020 – Скорпион
Небольшие трудности могут подтолкнуть вас к коварным или рискованным действиям. Постарайтесь избавиться от агрессии и гнева. Можно отправиться в деловую поездку.
Гороскоп на завтра – Рак
День подходит для начала серьезных деловых переговоров. Есть шанс подписать важное соглашение.
Что воздушным знакам Зодиака советуют делать в субботу
Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Весы
Обаяние, коммуникабельность и здоровье будут на высоте, поэтому можно справиться с любой задачей.
Гороскоп на 5 сентября 2020 – Водолей
День будет противоречивым. Вас могут подчинить себе или же вы можете все взять под свой контроль.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Нельзя принимать решения спонтанно. Будьте осмотрительны во время коммерческих операций.
Что огненным знакам Зодиака советуют делать в субботу
Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Лев
Откажитесь от рискованных развлечений и дел, будьте осторожны на дороге. Благодаря укреплению авторитета и новым знакомствам возможны позитивные изменения.
Гороскоп на 5 сентября 2020 – Стрелец
Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте разуму. Не потакайте слабостям. Есть угроза происков тайных противников.
Гороскоп на завтра – Овен
Держите планы при себе. Есть угроза травм на работе, возможны ДТП.