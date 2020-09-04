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Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кто будет "наказан" за беспечность

4 сентября 2020, 01:34

Овнам грозят аварии, а Рыбам нельзя изменять себе.

Девы и Козероги могут быть наказаны за беспечность – Гороскоп на завтра 5 сентября 2020 года для всех
Козероги и Девы могут быть "наказаны" за беспечность / Reuters

Гороскоп на субботу, 5 сентября, предупредил Дев и Козерогов о том, что за беспечность может быть "наказание".

Скорпионы могут пойти на коварные действия, говорится в прогнозе, который опубликовал supercook.ru.

Рыбам звезды не советуют изменять себе, а Овнов предупредили об угрозе ДТП.

Что земным знакам Зодиака советуют делать в субботу

Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Козерог

Не будьте беспечны, иначе – получите травмы. Движение к цели могут затруднить ошибки или подвохи тех, кто не желает вам добра.

Гороскоп на 5 сентября 2020 – Телец

Стоит отказаться от мясных продуктов и алкоголя. Есть угроза происков недоброжелателей. Не лучший день для того, чтобы потакать своим слабостям.

Гороскоп на завтра – Дева

Из-за беспечности можно получить травмы. Не стоит делиться планами. Вы создадите для себя много проблем, если будете суетиться, не станете выполнять обязательства и проявите легкомыслие.

Что водным знакам Зодиака советуют делать в субботу

Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Рыбы

Не изменяйте себе. Можно развиваться духовно и заниматься проблемами, которые возникли в личной жизни.

Гороскоп на 5 сентября 2020 – Скорпион

Небольшие трудности могут подтолкнуть вас к коварным или рискованным действиям. Постарайтесь избавиться от агрессии и гнева. Можно отправиться в деловую поездку.

Гороскоп на завтра – Рак

День подходит для начала серьезных деловых переговоров. Есть шанс подписать важное соглашение.

Что воздушным знакам Зодиака советуют делать в субботу

Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Весы

Обаяние, коммуникабельность и здоровье будут на высоте, поэтому можно справиться с любой задачей.

Гороскоп на 5 сентября 2020 – Водолей

День будет противоречивым. Вас могут подчинить себе или же вы можете все взять под свой контроль.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Нельзя принимать решения спонтанно. Будьте осмотрительны во время коммерческих операций.

Что огненным знакам Зодиака советуют делать в субботу

Гороскоп на 5 сентября 2020 года – Лев

Откажитесь от рискованных развлечений и дел, будьте осторожны на дороге. Благодаря укреплению авторитета и новым знакомствам возможны позитивные изменения.

Гороскоп на 5 сентября 2020 – Стрелец

Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте разуму. Не потакайте слабостям. Есть угроза происков тайных противников.

Гороскоп на завтра – Овен

Держите планы при себе. Есть угроза травм на работе, возможны ДТП.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кто будет "наказан" за беспечность». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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