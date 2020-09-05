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Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты

5 сентября 2020, 01:29

Тельцам грозит неприятность, а Козерогам посоветовали отложить старт новых дел.

Новые горизонты могут открыться перед Близнецами – Гороскоп на завтра 6 сентября 2020 года для всех
Перед Близнецами могут открыться новые горизонты / Reuters

В воскресенье, 6 сентября, Близнецам звезды сулят открытие новых горизонтов, а Тельцов гороскоп 2020 предупредил об угрозе.

Тельцы могут получить "удар" по желудку, говорится в гороскопе, опубликованном на supercook.ru.

По данным ресурса, в выходной Козерогам лучше не браться за новые дела.

Что спрогнозировано огненным знакам Зодиака на воскресенье

  • Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит покупать что-то дорогое или заключать коммерческие соглашения. Лучше отказаться от тяжелого физического труда и риска. Возможны ошибки в работе.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Стрелец

Не стоит относиться с абсолютным доверием к новым предложениям и идеям. Есть угроза ошибок в делах.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 – Овен

Со всех сторон вас могут окружить проблемы. Лучше отказаться от поездок и тяжелого физического труда.

Что спрогнозировано водным знакам Зодиака на воскресенье

  • Гороскоп на завтра – Рак

Если вы не можете решить какую-то проблему – обратитесь за помощью к верному другу или к психологу.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Скорпион

Хороший день для крупной покупки, зачатия и вступления в брак. Вы можете почувствовать покой.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 – Рыбы

"Холодным умом" оцените свою работу – можно увидеть свои плюсы и минусы. Не стоит рассчитывать на отдых.

Что спрогнозировано воздушным знакам Зодиака на воскресенье

  • Гороскоп на завтра – Весы

Могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Вы можете получить новость, которая способна кардинально повлиять на жизнь.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Водолей

Чтобы воплотить в жизнь планы, придется потратить много денег, сил и времени. Можно восстановить дружеские связи. День подходит для серьезных контактов, связанных с работой.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 – Близнецы

Критично оценивайте новые предложения и идеи. Вас могут дезинформировать или обмануть. Могут открыться новые горизонты.

Что спрогнозировано земным знакам Зодиака на воскресенье

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможна боль желудке, лучше не есть тяжелую пищу. Вам могут предоставить неправильную информацию, есть угроза обмана.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Дева

Из-за предложений или новых идей возможны материальные потери. Есть угроза ошибок в работе.

  • Гороскоп на 6 сентября 2020 – Козерог

Откажитесь от начала новых дел, учебы, общения с партнерами и работы с бумагами. Лучше не давать обещания и не есть жирное.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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