Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты

Тельцам грозит неприятность, а Козерогам посоветовали отложить старт новых дел.
В воскресенье, 6 сентября, Близнецам звезды сулят открытие новых горизонтов, а Тельцов гороскоп 2020 предупредил об угрозе.
Тельцы могут получить "удар" по желудку, говорится в гороскопе, опубликованном на supercook.ru.
По данным ресурса, в выходной Козерогам лучше не браться за новые дела.
Что спрогнозировано огненным знакам Зодиака на воскресенье
- Гороскоп на завтра – Лев
Не стоит покупать что-то дорогое или заключать коммерческие соглашения. Лучше отказаться от тяжелого физического труда и риска. Возможны ошибки в работе.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Стрелец
Не стоит относиться с абсолютным доверием к новым предложениям и идеям. Есть угроза ошибок в делах.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 – Овен
Со всех сторон вас могут окружить проблемы. Лучше отказаться от поездок и тяжелого физического труда.
Что спрогнозировано водным знакам Зодиака на воскресенье
- Гороскоп на завтра – Рак
Если вы не можете решить какую-то проблему – обратитесь за помощью к верному другу или к психологу.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Скорпион
Хороший день для крупной покупки, зачатия и вступления в брак. Вы можете почувствовать покой.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 – Рыбы
"Холодным умом" оцените свою работу – можно увидеть свои плюсы и минусы. Не стоит рассчитывать на отдых.
Что спрогнозировано воздушным знакам Зодиака на воскресенье
- Гороскоп на завтра – Весы
Могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Вы можете получить новость, которая способна кардинально повлиять на жизнь.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Водолей
Чтобы воплотить в жизнь планы, придется потратить много денег, сил и времени. Можно восстановить дружеские связи. День подходит для серьезных контактов, связанных с работой.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 – Близнецы
Критично оценивайте новые предложения и идеи. Вас могут дезинформировать или обмануть. Могут открыться новые горизонты.
Что спрогнозировано земным знакам Зодиака на воскресенье
- Гороскоп на завтра – Телец
Возможна боль желудке, лучше не есть тяжелую пищу. Вам могут предоставить неправильную информацию, есть угроза обмана.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 года – Дева
Из-за предложений или новых идей возможны материальные потери. Есть угроза ошибок в работе.
- Гороскоп на 6 сентября 2020 – Козерог
Откажитесь от начала новых дел, учебы, общения с партнерами и работы с бумагами. Лучше не давать обещания и не есть жирное.