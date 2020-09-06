Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс

Счастливый шанс сулят Рыбам / Reuters

Гороскоп на 7 сентября 2020 года – на понедельник – сулит знаку Зодиака Рыбы возможность получить счастливый шанс.

Женщины-Овны и женщины-Львы могут встретить спутника жизни, сообщает supercook.ru.

В гороскопе тоже говорится, что Тельцам грозит ощутимый "удар" по кошельку, а у Скорпионов могут измениться взгляды на жизнь.

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Гороскоп на 7 сентября 2020 года – Водолей

Есть угроза искушений и провокаций. Будьте очень осторожны и контролируйте происходящее.

Гороскоп на 7 сентября 2020 – Близнецы

Лучше скрывать амбиции от доброжелателей. Можно получить проблемы из-за нежелания противостоять влиянию со стороны или из-за потакания своим слабостям.

Гороскоп на завтра – Весы

Планы могут быть сорваны из-за травмы или болезни. Лучше не заниматься тяжелым физическим трудом. День подходит для отдыха.

Какой понедельник светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 сентября 2020 года – Рак

Откажитесь от демонстрации излишних амбиций. Перед тем, как что-либо предпринимать, хорошенько подумайте.

Гороскоп на 7 сентября 2020 – Скорпион

Взгляд на жизнь может измениться после долгожданной новости. Возможен вынужденный переезд или смена места работы. У вас может поменяться партнер.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Возрастет удачливость. Вы можете получить счастливый шанс. Способность к воплощению в жизнь идей и мыслей возрастет.

Какой понедельник светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 сентября 2020 года – Телец

Возможен серьезный "удар" по кошельку. Возможно, придется неожиданно потратиться на ремонт или на покупку.

Гороскоп на 7 сентября 2020 – Дева

Постарайтесь проявлять практичность и гибкость. Не унижайте себя, но и не будьте слишком амбициозны. Из-за импульсивных решений или поступков возможен неожиданный результат.

Гороскоп на завтра – Козерог

Идите смело к цели, но не будьте слишком амбициозными и не унижайте себя. Проявляйте практичность и гибкость.

Какой понедельник светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 сентября 2020 года – Стрелец

Займитесь творческой работой. Можно тренировать тело и отправляться в путешествия. Можно прибегать к народной медицине.

Гороскоп на 7 сентября 2020 – Лев

Женщины могут встретить человека, с которым дальше можно пойти по жизни вместе. Мужчины могут начать трудиться в другой сфере.

Гороскоп на завтра – Овен

Женщины могут встретить человека, с которым проведут оставшуюся часть жизни. Мужчины могут воплотить в жизнь то, что задумали.