Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства

Владимир Зеленский всегда подумывал о том, чтобы быть президентом десять лет, сообщил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс поделился, что президент Владимир Зеленский всегда подумывал о десяти годах президентства, а заявления об одном президентском сроке были только политтехнологическим трюком.

Глава государства – не хитрый жулик и не "хитрожелтый", как экс-президент Петр Порошенко, и говорит то, что думает, рассказал Росс Главреду.

По мнению собеседника, политическим консультантам стоит запретить Зеленскому говорить о втором президентстком сроке, эти разговоры только вредят.

"…Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке… На самом деле, он всегда подумывал о десяти годах президентства, а теперь и говорит об этом", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что если следующие выборы президента состоятся в 2024 году, то, скорее всего, Владимиру Зеленскому ничто не помешает снова победить и остаться на посту на второй срок.