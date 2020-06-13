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Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства

13 июня 2020, 21:13

Зеленский не "хитрожелтый", как Порошенко, отметил эксперт.

Астролог сообщил, что Зеленский всегда подумывал о том, чтобы быть президентом десять лет – Гороскоп Зеленский
Владимир Зеленский всегда подумывал о том, чтобы быть президентом десять лет, сообщил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс поделился, что президент Владимир Зеленский всегда подумывал о десяти годах президентства, а заявления об одном президентском сроке были только политтехнологическим трюком.

Глава государства – не хитрый жулик и не "хитрожелтый", как экс-президент Петр Порошенко, и говорит то, что думает, рассказал Росс Главреду.

По мнению собеседника, политическим консультантам стоит запретить Зеленскому говорить о втором президентстком сроке, эти разговоры только вредят.

"…Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке… На самом деле, он всегда подумывал о десяти годах президентства, а теперь и говорит об этом", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что если следующие выборы президента состоятся в 2024 году, то, скорее всего, Владимиру Зеленскому ничто не помешает снова победить и остаться на посту на второй срок.

Влад Росс Владимир Зеленский Петр Порошенко
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