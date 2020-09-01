"Грозит кидалово": астролог сказал, кому из знаков Зодиака нельзя вкладывать деньги

Один знак Зодиака может столкнуться с множеством непредвиденных ситуаций, поделился астролог.
Астролог Влад Росс предупредил, что в сентябре 2020 года Тельцам нельзя заниматься инвестиционными проектами и подписывать важные документы – их могут "кинуть" на крупную сумму.
Тельцам грозят неприятные сюрпризы, на протяжении месяца будет много непредвиденных ситуаций и перемен, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что у Тельцов в этом месяце слабым местом станут кости, есть большая вероятность проблем с зубами и переломов.
"Жесткий квадрат Венеры и Урана в Тельце указывает на то, что у Тельца могут начать рушатся отношения, или может случиться развод – разрушения связей с близкими людьми будет сложно избежать", – подчеркнул астролог.
Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс, пожары и ограбленияРанее Влад Росс поделился, что в сентябре 2020 главным лузером будет Овен. Астролог говорил, что Овнам грозят ограбления и проблемы, связанные с несчастными случаями и авариями.