"Грозит кидалово": астролог сказал, кому из знаков Зодиака нельзя вкладывать деньги

В сентябре Тельцам грозит "кидалово", спрогнозировал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс предупредил, что в сентябре 2020 года Тельцам нельзя заниматься инвестиционными проектами и подписывать важные документы – их могут "кинуть" на крупную сумму.

Тельцам грозят неприятные сюрпризы, на протяжении месяца будет много непредвиденных ситуаций и перемен, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что у Тельцов в этом месяце слабым местом станут кости, есть большая вероятность проблем с зубами и переломов.

"Жесткий квадрат Венеры и Урана в Тельце указывает на то, что у Тельца могут начать рушатся отношения, или может случиться развод – разрушения связей с близкими людьми будет сложно избежать", – подчеркнул астролог.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс, пожары и ограбленияРанее Влад Росс поделился, что в сентябре 2020 главным лузером будет Овен. Астролог говорил, что Овнам грозят ограбления и проблемы, связанные с несчастными случаями и авариями.