УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий

20 августа 2020, 06:01

По словам Росса, человеку с таким сочетанием планет в гороскопе, как у Шария, крайне опасно доверять.

Шарий
По прогнозу астролога, Анатолию Шарию пока не светит возвращение в Украину/ 24СМИ

Одиозный блогер и политик Анатолий Шарий 20 августа отмечает свой 42-ой день рождения. Гороскоп блогера говорит о том, что он – весьма неоднозначный хитрый персонаж.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Это – очень "хитрый жук". В гороскопе Анатолия Шария Чёрная Луна в соединении с Юпитером, планетой власти, в зодиакальном знаке Рака – знаке родины. Такое сочетание планет говорит о том, что человек является антагонистом всего, что связано с его родиной, то есть всего украинского. Потому подобному политику опасно доверять – преследуя свои финансовые интересы, он может и предать", – считает Росс.

Кроме того, астролог отметил, что Чёрная Луна в соединении с Юпитером в гороскопе политика говорит о том, что человек – лжец, работает на кого-то.

"Не исключаю, что Кремль спонсирует его, и он является марионеткой Кремля. Он приобрел виллу за миллион евро, причем не в Украине, а за границей – обычный блогер и журналист вряд ли смог бы осуществить такую покупку", – поделился своими предположениями Влад Росс.

Читайте такжеФеномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в РадуТакже астролог обратил внимание на другой показатель в гороскопе Анатолия Шария, который настораживает – Луна в Рыбах.

"Такой показатель бывает у людей, выдающих себя не за того, кем они на самом деле являются", – пояснил Росс.

Что касается вероятных результатов Партии Анатолия Шария на местных выборах, то астролог считает, что она вполне может пройти в местные советы в отдельных городах, однако даже после этого Шарий едва ли сможет вернуться в Украину.

"Шарий, как был невъездным в Украину, так невъездным и останется", – подчеркнул Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс Анатолий Шарий Партия Шария астролог астрологический прогноз Кремль день рождения
Сейчас вы просматриваете новость «Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:01
Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий
05:28
Украина в Союзном государстве с Путиным и Лукашенко: волонтер предупредил об опасности
05:02
Ученые обнаружили связь между лишним весом и тяжелой формой COVID-19
04:28
"ВОЗ призывала к отмене карантина": в организации объяснили ситуацию
03:50
Исследователи придумали, как сделать шоколад более полезным
03:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
02:24
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
02:21
"Супер попочка": Морозюк в леопардовом купальнике побаловала поклонников интимным фото Видео
02:16
Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов Видео
01:38
Эксперт оценил шансы Лукашенко остаться у власти
00:54
Ученые рассказали, как легко и надежно "убить" похмелье
00:19
День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины Фото Видео
19 августа, среда
23:58
Ляшко рассказал, как бесплатно сделать тест на коронавирус Видео
23:55
Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги Чемпионов Видео
23:52
Нейробиолог назвала болезнь, которую можно "лечить" сексом Видео
23:40
Озвучены обстоятельства смерти 102-летнего Бориса Патона Видео
23:13
Одессит может сесть в тюрьму на 5 лет за символику СССР в соцсети
22:54
Литва внесла Лукашенко в "черный список"
22:40
Коронавирус в Украине и в мире 19 августа: за сутки заразились 243 тысячи человек Видео
22:36
5 ароматов, которыми никогда не должна пахнуть ваша вагина Видео
22:21
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке Видео
22:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 августа: новое увлечение и удачные покупки Видео
22:08
"Готовимся к худшему": в Минобразования допустили возобновление телеуроков
21:30
"Сложно писать в прошедшем времени": украинцы скорбят о выдающемся Борисе Патоне Видео
21:18
Алкоголь: этим людям сложно сказать "нет" выпивке Видео
21:10
Лукашенко готовит Беларуси судьбу КНДР мнение
21:09
Как правильно принимать душ: врач поделился неожиданным открытием Видео
21:04
В США выступили за новые выборы в Беларуси и поддержали Тихановскую
21:00
В Киеве водитель маршрутки проволок пенсионерку по дороге Видео
20:35
Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси
20:25
Нечем дышать: на Крымском титане произошел выброс оксида серы
19:59
ЦИК Беларуси назвала сроки инаугурации Лукашенко
19:39
Трамп опубликовал пленки Деркача с голосами Порошенко и Байдена
19:34
Умер Борис Патон
19:28
Евросоюз предоставит помощь Беларуси - на что пойдут деньги
19:08
В Беларуси умер мужчина, раненый силовиками во время протестов
19:03
В Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних Видео
18:53
Заражение коронавирусом через упаковку: насколько велика опасность
18:29
"Не делайте как я!": Самойлова высказалась о разводе с Джиганом
18:29
Эксперт назвал главные причины падения курса доллара
18:17
В Турции россиянин пытался спасти украинского туриста, но не смог
17:58
Боевая Монахиня 2 сезон - Netflix продлил сериал
17:36
Санкции в отношении Беларуси и России будут отличаться – Fitch Видео
17:31
Футболист вернулся к жене: Ирина Морозюк помирилась с мужем Видео
17:25
"Оружие в руках врага": генпродюсер Суспильного прокомментировал скандал с певцом-сиротой
17:14
"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси Видео
17:11
Люцифер 5 сезон: точная дата выхода, актеры, сюжет Видео
16:47
Помощь белорусам и санкции для Лукашенко: ЕС определился с позицией по Беларуси Видео
16:34
Революция в Беларуси близка к провалу мнение
16:29
Адвокат Ефремова опустил статус журналистов "ниже плинтуса" за вопросы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять