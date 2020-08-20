Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий

По прогнозу астролога, Анатолию Шарию пока не светит возвращение в Украину/ 24СМИ

Одиозный блогер и политик Анатолий Шарий 20 августа отмечает свой 42-ой день рождения. Гороскоп блогера говорит о том, что он – весьма неоднозначный хитрый персонаж.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Это – очень "хитрый жук". В гороскопе Анатолия Шария Чёрная Луна в соединении с Юпитером, планетой власти, в зодиакальном знаке Рака – знаке родины. Такое сочетание планет говорит о том, что человек является антагонистом всего, что связано с его родиной, то есть всего украинского. Потому подобному политику опасно доверять – преследуя свои финансовые интересы, он может и предать", – считает Росс.

Кроме того, астролог отметил, что Чёрная Луна в соединении с Юпитером в гороскопе политика говорит о том, что человек – лжец, работает на кого-то.

"Не исключаю, что Кремль спонсирует его, и он является марионеткой Кремля. Он приобрел виллу за миллион евро, причем не в Украине, а за границей – обычный блогер и журналист вряд ли смог бы осуществить такую покупку", – поделился своими предположениями Влад Росс.

Читайте такжеФеномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в РадуТакже астролог обратил внимание на другой показатель в гороскопе Анатолия Шария, который настораживает – Луна в Рыбах.

"Такой показатель бывает у людей, выдающих себя не за того, кем они на самом деле являются", – пояснил Росс.

Что касается вероятных результатов Партии Анатолия Шария на местных выборах, то астролог считает, что она вполне может пройти в местные советы в отдельных городах, однако даже после этого Шарий едва ли сможет вернуться в Украину.

"Шарий, как был невъездным в Украину, так невъездным и останется", – подчеркнул Росс.

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