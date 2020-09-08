История с "испанкой" повторяется: астролог рассказал, когда разбушуется коронавирус

Астролог назвал самый критический в плане заболеваемости коронавирусом месяц для Украины / УНИАН

Нынешняя пандемия коронавируса во много напоминает пандемию испанского гриппа, которая длилась с 1918 по 1920 год. И ожидать, что коронавирус вскоре отступит, пока не стоит.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Нынешнее испытание человечества вирусом, по словам астролога, как и пандемия "испанки", сопровождается одним и тем же интересным астрологическим показателем – транзитом Юпитера и Плутона.

"Когда эти планеты сближались в прошлый раз, стремительно стало расти количество заболевших. К сожалению, и сейчас Юпитер начал стремительно приближаться к Плутону. Юпитер указывает на широкий охват, массы, расширение возможностей, а Плутон обозначает толпу, народы, массы людей", – отметил Росс.

Астролог отметил, что вопреки ожиданиям, что летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, едва только Юпитер и Плутон стали сближаться, начала стремительно меняться картина с заболеваемостью, потому изо дня в день мы и наблюдаем новые антирекорды по количеству новых зараженных Covid-19.

"По крайней мере, радует, что в Украине от коронавируса люди не умирают теми темпами, как в других странах мира. И Украина не повторила участь Испании, Италии, США или Бразилии. Однако нынешнее сближение Юпитера и Плутона меня, как астролога, дико напрягает и настораживает", – признался Влад Росс.

По его словам, точное соединение этих плане произойдет в ноябре, потому тенденция ежедневного роста заболевших что в Украине, что в мире сохранится до середины ноября.

"Самый критический месяц – ноябрь. По идее, в декабре все пойдет на спад. И я ожидаю, что в декабре уже будет сертифицированная оксфордская вакцина, которой многие смогут воспользоваться", – отметил Росс.

При этом астролог добавил, что не стоит полагаться на надежность и безопасность российской вакцины, которую, уверен Росс, россияне просто украли.

"Путин украл оксфордскую "двойную" вакцину, которая предусматривает две инъекции. Российская вакцина один к одному, чистый плагиат. Эти наработки были украдены еще в апреле. Но поскольку их в России смогли довести, вакцина сырая, и ее не стоит использовать. Одно дело – украсть, другое – доработать", – подчеркнул Росс.

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