"Из миллиардера – в миллионеры": назван знак Зодиака, который обожает тратить

Львы обожают тратить много денег, сказал Росс / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что из 12 знаков Зодиака самыми большими амбициями наделен Лев.

Львы обожают тратить много денег и больше всех любят роскошную жизнь, рассказал астролог Главреду.

Собеседник посоветовал мужчинам не заводить себе жену-Льва, поскольку из миллиардеров они могут превратиться в миллионеров или даже хуже.

"Львы больше всех остальных любят роскошную жизнь, обожают тратить деньги, много денег, и обладают самыми большими амбициями. Запросы Львов удовлетворять невероятно сложно и затратно…", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Львы будут в фаворе. По его словам, у представителей этого знака Зодиака может получиться выйти на новый уровень, в частности, возможны успешные начинания.