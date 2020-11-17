Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября

Астролог рекомендует перед лунным затмением 30 ноября выбросить хлам из дома и сесть на диету

Лунное затмение, которое произойдет 30 ноября, в 11:30, ознаменует завершение большого цикла нашей жизни. Это лунное затмение будет полутеневым, и его не будет видно на территории Европы, в том числе и Украины, а потому оно никоим образом не будет вмешиваться в карту нашей страны.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что полутеневое затмение "проигрывается" в частном порядке – не в карте государства, а в личной натальной карте каждого человека.

"В зависимости от того, в какой дом гороскопа попадет затмение, в той сфере и стоит ждать скорых изменений: у кого-то это затмение окажется в доме карьеры, у кого-то – в доме финансов и денег, у кого-то – в доме любви. Кому в какой сфере ждать перемен, можно узнать только в индивидуальном порядке на астрологической консультации", – пояснил Росс.

По словам астролога, ноябрьское лунное затмение скажется на личной жизни людей. А, поскольку Луна управляет женщинами, то и большее влияние затмение окажет на них, на их личную жизнь.

Читайте такжеДепрессия, тормоз и время заказать место на кладбище: гороскоп на ноябрь-2020Влад Росс подчеркнул, что это лунное затмение будет предшествовать солнечному затмению, которое состоится в декабре.

"Оно будет связано с завершением целого этапа нашей жизни, потому так важно вблизи лунного затмения избавиться от всего того, что тянет нас назад, в прошлое: ненужное общение, ненужные люди, ненужные вещи, ненужные привычки, ненужная информация. В этот период стоит разорвать все отношения, которые несут страх и зависимость", – отметил астролог.

Кроме того, по мнению Влада Росса, дни вблизи затмения станут наилучшим периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

"Поэтому 20-30 ноября всем советую сесть на диету или устроить себе разгрузочные дни", – добавил он.

Астролог настаивает, что 28-30 ноября следует избавиться от старого хлама, который накопился в квартире, выбросить ненужные вещи, все лишнее и, в конце концов, очиститься.

"Утро 30 ноября следует посвятить медитации. Либо же просто лягте головой на восток и помыслите о самых больших и благоприятных планах на будущее", – посоветовал Влад Росс.

Однако при этом астролог предостерег, что в период затмения не стоит отправляться в дорогу, потому что велика опасность несчастных случаев и ДТП.

"28-30 ноября могут быть крушения поездов, автобусы могут переворачиваться, а машины будут врезаться друг в друга. Не исключено, что на шахтах могут произойти несчастные случаи", – добавил Росс.

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