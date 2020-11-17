УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября

17 ноября 2020, 06:02

По словам астролога, влияние лунного затмения 30 ноября 2020 года в большей мере прочувствуют женщины.

лунное затмение
Астролог рекомендует перед лунным затмением 30 ноября выбросить хлам из дома и сесть на диету

Лунное затмение, которое произойдет 30 ноября, в 11:30, ознаменует завершение большого цикла нашей жизни. Это лунное затмение будет полутеневым, и его не будет видно на территории Европы, в том числе и Украины, а потому оно никоим образом не будет вмешиваться в карту нашей страны.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что полутеневое затмение "проигрывается" в частном порядке – не в карте государства, а в личной натальной карте каждого человека.

"В зависимости от того, в какой дом гороскопа попадет затмение, в той сфере и стоит ждать скорых изменений: у кого-то это затмение окажется в доме карьеры, у кого-то – в доме финансов и денег, у кого-то – в доме любви. Кому в какой сфере ждать перемен, можно узнать только в индивидуальном порядке на астрологической консультации", – пояснил Росс.

По словам астролога, ноябрьское лунное затмение скажется на личной жизни людей. А, поскольку Луна управляет женщинами, то и большее влияние затмение окажет на них, на их личную жизнь.

Читайте такжеДепрессия, тормоз и время заказать место на кладбище: гороскоп на ноябрь-2020Влад Росс подчеркнул, что это лунное затмение будет предшествовать солнечному затмению, которое состоится в декабре.

"Оно будет связано с завершением целого этапа нашей жизни, потому так важно вблизи лунного затмения избавиться от всего того, что тянет нас назад, в прошлое: ненужное общение, ненужные люди, ненужные вещи, ненужные привычки, ненужная информация. В этот период стоит разорвать все отношения, которые несут страх и зависимость", – отметил астролог.

Кроме того, по мнению Влада Росса, дни вблизи затмения станут наилучшим периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

"Поэтому 20-30 ноября всем советую сесть на диету или устроить себе разгрузочные дни", – добавил он.

Астролог настаивает, что 28-30 ноября следует избавиться от старого хлама, который накопился в квартире, выбросить ненужные вещи, все лишнее и, в конце концов, очиститься.

"Утро 30 ноября следует посвятить медитации. Либо же просто лягте головой на восток и помыслите о самых больших и благоприятных планах на будущее", – посоветовал Влад Росс.

Однако при этом астролог предостерег, что в период затмения не стоит отправляться в дорогу, потому что велика опасность несчастных случаев и ДТП.

"28-30 ноября могут быть крушения поездов, автобусы могут переворачиваться, а машины будут врезаться друг в друга. Не исключено, что на шахтах могут произойти несчастные случаи", – добавил Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог Влад Росс лунное затмение астрологический прогноз Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгодаГороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опораГороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбойГороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везухаГороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фартаГороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта
Следующий материал

Последние новости

06:02
Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября
05:29
"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи
05:06
Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ
04:31
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
04:06
Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать Видео
Реклама
03:40
Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой Видео
02:58
Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях Видео
02:12
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
00:19
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
Реклама
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
Реклама
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
18:51
У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять