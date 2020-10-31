"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября

Воздушному знаку Зодиака грозят предательства, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака и отметил, что крайне негативный период грозит Весам.
Весы могут столкнуться с изменами, предательствами и надувательством на деньги, поделился эксперт с Главредом.
Собеседник добавил, что Весам нельзя давать деньги в долг и занимать средства самим.
"…Крайне негативный период начинается у Весов, когда их ждут предательства и измены. Весов могут "надуть" на деньги...", – предупредил астролог.
Росс посоветовал представителям этого знака остерегаться новых партнеров по бизнесу и не делать дорогие покупки.
- Ранее Влад Росс говорил, что в ноябре этого года главными везунчиками будут Скорпионы.
- Астролог сказал, что представителям этого знака Зодиака прогнозируется несказанный фарт в партнерских взаимосвязях и в личной жизни.
Знак Зодиака Весы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.
Автор: Екатерина Присяжнюк