"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября

В ноябре главными лузерами будут Весы, поделился астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака и отметил, что крайне негативный период грозит Весам.

Весы могут столкнуться с изменами, предательствами и надувательством на деньги, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что Весам нельзя давать деньги в долг и занимать средства самим.

"…Крайне негативный период начинается у Весов, когда их ждут предательства и измены. Весов могут "надуть" на деньги...", – предупредил астролог.

Росс посоветовал представителям этого знака остерегаться новых партнеров по бизнесу и не делать дорогие покупки.

Ранее Влад Росс говорил, что в ноябре этого года главными везунчиками будут Скорпионы.

Астролог сказал, что представителям этого знака Зодиака прогнозируется несказанный фарт в партнерских взаимосвязях и в личной жизни.