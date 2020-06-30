Самое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный

Календарь на июль 2020 - стрижки, магнитные бури, праздники, огород / 1zoom.ru

Июль 2020 будет неспокойным месяцем в геомагнитном плане, спокойном – в плане огородных работ. Благоприятные дни для стрижки в июле 2020 подскажут, когда наводить марафет, а церковные праздники в июле 2020 – когда надо думать о духовном, а не о новой прическе.

Главред собрал в одном материале лунный календарь стрижек, посевной календарь огородника, церковный календарь православных праздников и прогноз магнитных бурь.

Самые благоприятные дни для стрижки в июле 2020 – 3, 4, 9, 15, 18, 24, 27 и 31-е числа.

Какие изменения в судьбе подарит стрижка, что сделана в эти дни, и почему не стоит стричься в другие – читайте в нашем материале Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020.

Первый метеоудар накроет Землю уже в 4 июля. Эта магнитная буря будет средней по силе.

Магнитная буря 6-7 июля 2020 года тоже будет средней.

Магнитная буря 15 июля 2020 станет самым сильным ударом месяца.

А вот магнитная буря 29 июля 2020 снова будет средней.

Что не стоит делать в эти дни и как защитить себя при магнитных бурях – читайте в нашем материале Календарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастись.

В июле православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи 2020, день Петра и Павла 2020, главные именины Владимира и День ангела Ольги по церковному календарю. Также празднуется Казанская Летняя и Собор Архангела Гавриила.

Когда отмечаются эти праздники – читайте в материале Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни.

К слову, в первой половине месяца всё еще длится Петров (Апостольский) пост 2020. На этот счет у нас тоже есть календарь. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Высадка рассады и посев к июлю уже завершены. Из садово-огородных работ остаются прополка грядок и пространства под деревьями и кустами. Из "добытых" сорняки можно готовить компост: просто побросать их в компостную кучу – и дождаться, пока созреет перегной.

После прополки грядки нуждаются в поливке и подкормке, стоит порыхлить почву, чтобы пустить воздух к корням.

Лунный посевной календарь на июль 2020 года наглядно видно на этой таблице:

Лунный посевной календарь на июль 2020

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июль 2020 года – видео

Также лунный календарь на июль 2020 наглядно представлен на этом видео: