Когда закончится карантин в Украине: астролог назвал дату

Астролог рассказал, почему нельзя продлевать карантин в Украине до конца мая / УНИАН

Самым благоприятным периодом для выхода Украины из карантина, с астрологической точки зрения, является новолуние, которое произойдет 22 мая. Однако начать смягчать ограничения следует на несколько дней раньше.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Иначе, если это сделать позже, бизнес в Украине будет рушиться, а плачевные последствия для экономики страны будут слишком велики. 20-ые числа мая станут "точкой невозврата": если люди не вернутся на работу, и страна не заживет полной жизнью, нас ждет коллапс финансовой и экономической сфер жизни государства", – отметил Росс.

Кабмин принял решение продлить карантин в Украину до 11 мая, и астролог считает эту дату подходящей.

Читайте такжеМощь и сила трех планет: астролог назвала счастливчиков апреля 2020"Расположение планет 11-12 мая будет способствовать пересмотру существующего положения дел, т.е. карантинного режима. Украине будет сложно сразу вернуться в активную жизнь, потому это необходимо будет делать постепенно, о чем, в принципе, и говорит правительство", – полагает Влад Росс.

Главное, по мнению астролога, чтобы карантин был снят не позже новолуния.

"На новолуние откроются новые благоприятные перспективы и возможности. Потому мы уже должны быть готовы к этому и иметь шанс всем этим воспользоваться", – пояснил эксперт.

При этом Росс подчеркнул, что период с 1 по 9 мая – однозначно неподходящее время для снятия ограничений.

"В эти дни Венера будет в жестком квадрате к Нептуну, а это значит, что любые финансовые дела будут неблагоприятными и неудачными в это время. Потому целесообразно, чтобы карантин длился до 11 числа, а затем с 12-го мы постепенно начали возвращаться к нормальной работе и активной жизнедеятельности", – отметил астролог.

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